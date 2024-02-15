Ямочный ремонт провели на улице Куйбышева в Воскресенске

Сегодня в штате предприятия «Благоустройство и озеленение» работают около 400 человек. Все сотрудники, ответственные за содержание дорог, дворов, проездов и игровых площадок, обеспечены необходимым инвентарем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил сроки открытия путепроводов и тоннеля в Красногорске. Благодаря их строительству местные жители будут меньше тратить времени на дорогу от дома до МКАД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Муниципальные службы используют для ремонта дорог специализированную технику. Также для ямочного ремонта в зимний период используют холодный и литой асфальт. Все это позволяет улучшить качество работы.