Яхтсмен из Подмосковья победил на Кубке России по парусному спорту

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Как рассказали в Минспорте Подмосковья, яхтсмен Сергей Комиссаров стал лучшим в категории «лазер-стандарт». Он обошел соперников из Санкт-Петербурга и Москвы.

Всего в соревнованиях участвовал 171 спортсмен. Они состязались в гонках на трех дистанциях в классах виндсерферы, двойки, шверботы 470, «лазер-стандарт» и «лазер-радиал».

Турнир прошел с 22 по 29 июля в Санкт-Петербурге.

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