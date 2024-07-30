Яхтсмен из Подмосковья победил на Кубке России по парусному спорту
Спортсмен из Подмосковья выиграл в финале Кубка России и международных соревнований по парусному спорту. Он получил золотую медаль.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, яхтсмен Сергей Комиссаров стал лучшим в категории «лазер-стандарт». Он обошел соперников из Санкт-Петербурга и Москвы.
Всего в соревнованиях участвовал 171 спортсмен. Они состязались в гонках на трех дистанциях в классах виндсерферы, двойки, шверботы 470, «лазер-стандарт» и «лазер-радиал».
Турнир прошел с 22 по 29 июля в Санкт-Петербурге.
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