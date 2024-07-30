30 июля 2024, 14:40

Ягодный фестиваль с крио-шоу пройдет в парке усадьбы Фряново 3 августа

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
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Ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба» пройдет 3 августа в городском округе Щелково. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что мероприятие организуют музей-усадьба «Фряново» и фермерское хозяйство «Ягодная долина».

Праздник начнется с концерта, на котором выступят местные творческие коллективы. Затем пройдут шоу сахарной ваты от актера Николая Воронова и научное крио-шоу от компании «Наукомания».

Центральной частью фестиваля станет спектакль «Дачные истории» от проекта «Мамин театр». Завершится день выступлением кавер-группы «Разогрев».

В программе также конкурс на самый лучший фруктово-ягодный костюм с дефиле, мастер-классы и ярмарка.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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Фестивали Щелково
30 июля 2024, 14:57
Гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет в Муранове в августе
«Усадьба «Мураново»
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Гастрономический фестиваль «День варенья» пройдет в усадьбе «Мураново» в Пушкино 10 и 11 августа. На нем проведут мастер-классы, концерты, квесты и другие активности.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, семейный фестиваль пройдет в Муранове в 12-й раз. На нем традиционно будут готовить варенье из ягод и фруктов на открытом воздухе.

Гости смогут посетить кулинарные мастер-классы, а также поучаствовать в голосовании за лучшее сочетание вкусов. Для них проведут концерт и диджей-сеты, также экскурсии, выставки, квест, книжную ярмарку и многое другое.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.

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Фестивали Пушкино
30 июля 2024, 14:54
Новые лимиты охоты на ряд животных ввели в Подмосковье
Минэкологии
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Вышло в свет постановление губернатора Московской области «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Московской области» на 2024–2025 года. Документ регулирует количество доступных для добычи таких животных, как лось, пятнистый и благородный олень, косуля и барсук.

Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов отметил, что охота на указанные виды животных пройдет в нескольких охотхозяйствах и доступных охотничьих угодьях. Он подчеркнул важность соблюдения установленных правил охотничьей деятельности в регионе.

Постановление также уточняет лимиты и квоты на добычу охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья на период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года.

При этом 25 июля в области начался сезон охоты на болотно-луговую дичь для владельцев собак охотничьих пород. Согласно действующим правилам, граждане могут вести охоту на дупелей, бекасов, гаршнепа, коростеля и ряд других видов куликов и пастушковых. Сезон продлится до 30 ноября.

Тихон Фирсов добавил, что охотники могут ознакомиться с лимитами и квотами на официальном сайте.

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Правила Животные
30 июля 2024, 14:47
Пенсионеры из Котельников приняли участие в фестивале «Активное долголетие»
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Восемь пенсионеров из Котельников приняли участие в велофестивале «Активное долголетие». Они преодолели протяженную дистанцию.

«Активное долголетие» - проект губернатора Андрея Воробьева. Участники клубов Московской области встретились на фестивале в Ступино. Восемь пенсионеров из городского округа Котельники также отправились на мероприятие и с легкостью преодолели протяженную дистанцию на велосипеде. Самому старшему спортсмену исполнилось 73 года. Жители почетного возраста в очередной раз стали примером для молодого поколения.

Отметим, велосипедные прогулки благотворно влияют на здоровье. Они улучшают сон, повышают выносливость и мышечный тонус, способствуют снижению веса, укрепляют сердечно-сосудистую систему, развивают вестибулярный аппарат и приносят еще много другой пользы.

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Пенсионеры Фестивали Активное долголетие Котельники
30 июля 2024, 14:44
Совещание по подготовке к зиме провели в администрации Лобни
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Итоги недели подвела глава городского округа Лобня Анна Кротова на совещании со своими заместителями. Отдельно обсудили вопрос подготовки города к отопительному сезону.

Глава Лобни Анна Кротова обсудила с заместителями результаты рабочей недели.

«Согласно графику завершили планово-профилактический ремонт трех котельных по адресам: на улице Колычева, 10а, улице Дачной, 4, улице Калинина, 2а. На сегодняшний день к зиме подготовлено 203 многоквартирных дома. Работы идут, продолжаю контролировать каждый этап», - отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

В городе заключили муниципальный контракт на реконструкцию детских игровых зон по трем адресам: на улице Ленина, дом 35, улице Чайковского, дом 25 и улице Калинина, в домах 19А, 21 и 34.

Также в Лобне подготовили 34 проекта по видеорегистрации нарушений дорожного движения: вблизи учебных заведений, рядом с площадками для мусора, внутри дворов.

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ЖКХ Лобня

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