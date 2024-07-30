Ягодный фестиваль с крио-шоу пройдет в парке усадьбы Фряново 3 августа
Ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба» пройдет 3 августа в городском округе Щелково. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что мероприятие организуют музей-усадьба «Фряново» и фермерское хозяйство «Ягодная долина».
Праздник начнется с концерта, на котором выступят местные творческие коллективы. Затем пройдут шоу сахарной ваты от актера Николая Воронова и научное крио-шоу от компании «Наукомания».
Центральной частью фестиваля станет спектакль «Дачные истории» от проекта «Мамин театр». Завершится день выступлением кавер-группы «Разогрев».
В программе также конкурс на самый лучший фруктово-ягодный костюм с дефиле, мастер-классы и ярмарка.
Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.
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