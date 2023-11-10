«Я не сразу поняла, что произошло». Пострадавшая на мосту в Подольске рассказала о случившемся

«Передо мной ехала машина. Она проехала. Тут просто я падаю. Я кричала, потому что не поняла, что произошло. Потом поняла, что рухнула какая-то часть пролета моста. Я только думала о том, чтобы машина не загорелась. А потом я смогла открыть дверь. Там были двое мужчин, они меня вытащили. Имен, к сожалению, не догадалась спросить. Потом подъехали скорая, полиция, пожарные», - рассказала пострадавшая.

Артамонов навестил Аллу Николаевну в больнице. Он поинтересовался самочувствием пациентки и пожелал скорейшего выздоровления.

«При обследовании выявлены переломы рёбер, таранной кости. Ушибы мягких тканей, в основном, в легкой степени. Пациентке оказана вся необходимая помощь. Жизни и здоровью её на данный момент ничто не угрожает. Пока будет находиться в отделении травматологии, получать плановое лечение», - прокомментировал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Напомним, при обрушении моста в Подольске пострадавшая получила перелом ноги и повреждение ребер. По факту ЧП возбудили уголовное дело о халатности.

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