«Я люблю каждого своего пациента». Терапевту Инне Павловой из Солнечногорска исполнилось 85 лет

Инна Федоровна родилась в семье военного врача на Дальнем Востоке в 1939 году. Позже семья переехала в Калининскую область. Наблюдая за работой отца, она тоже решила посвятить свою жизнь помощи людям и в 1962 году окончила Калининский государственный медицинский институт по специальности лечебное дело.

После работала главным врачом в Жереховской участковой больнице под Лихославлем. На своем посту Инна Павлова провела электричество в медучреждение и наладила автобусное сообщение до Лихославля.

В 1965 году она приехала в Подмосковье и начала работать в Андреевской поликлинике на должности участкового терапевта, где трудится и по сей день. Инна Федоровна окончила ординатуру по специальности терапевт. Она также имеет специализацию по функциональной диагностике.

«С годами работы я убедилась в одном: пациенты часто приходят не только за медицинской помощью, они приходят за надеждой, за сочувствием, за добрым словом. Я люблю каждого своего пациента», - поделилась Инна Павлова.

Пациенты отзываются о докторе как о квалифицированном и внимательном специалисте. Инна Федоровна ведет прием в кабинете неотложной помощи в Андреевской поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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