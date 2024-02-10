XIII Международный фестиваль «Театральные ассамблеи» открылся в Балашихе

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По словам организатора театрального события Ирины Григорян, фестиваль уникален именно своей структурой, ведь в нем три этапа для участников разных возрастов.

«В первом этапе - „Алые паруса“ - соревнуются дети. Во втором - „Поделись своими крыльями“ - студенты, а в третьем этапе „Театр в театре“ принимают участие профессионалы», - рассказала Григорян.

Артем Косенков - руководитель двух участвующих коллективов: хора военно-патриотической песни «Катюша» и хора мальчиков и юношей ЦЭиМХИ «Пионерия» имени Струве отметил, что его воспитанники участвуют в этом конкурсе впервые, но стараются не волноваться.

Цель фестиваля - распространение культурных ценностей и развития интереса к российскому театру у жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, список которой пополняется каждый день.

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