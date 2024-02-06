Wildberries вложит 6,5 миллиарда рублей в строительство центра обработки данных в Подмосковье

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что Wildberries планирует инвестировать в строительство центра обработки данных на территории ОЭЗ «Дубна» 6,5 миллиарда рублей. Это будет сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект.

За прошлый год подмосковные ОЭЗ привлекли еще 17 предприятий, в том числе 12 - на площадку ОЭЗ «Дубна». Компания Wildberries - одна из них.

Статус резидента ОЭЗ позволяет получить широкий перечень преференций в Подмосковье, в том числе налоговые и таможенные льготы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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