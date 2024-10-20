Взвешивание кикбоксеров перед чемпионатом России прошло в Подольске

Чемпионат «Битва в Подольске» состоялся в универсальном спортивном центре «Юность». В нем поучаствовали лучшие спортсмены - это представители кикбоксинга и тайского бокса из Минска, Орла, Волгограда, Москвы и Московской области.

Подольск на соревнованиях представил победитель первенства России КМС Артем Рябов. Ранее мужчина становился лучшим на «Битве в Подольске» в 2023 году.

Зрители увидели семь поединков. В том числе бой за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии GPRO между Сергеем Гороховым из Нижегородской области и шестикратным чемпионом Белоруссии Артуром Маковским из Минска.

Всего состоялось семь поединков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».