Взрывотехники обезвредили боеприпас времен ВОВ в Сергиевом Посаде

Читайте нас в:

По словам заместителя начальника ПСО-2 Дениса Совенкова, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился местный житель. Его ребенок возле частного дома нашел боеприпас.

«Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали боеприпас как гранату времен Великой Отечественной войны. После чего взрывотехники перевезли опасную находку на полигон в специальном контейнере и обезвредили ее, соблюдая технику безопасности», - рассказал Совенков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».