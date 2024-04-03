03 апреля 2024, 13:56

Взрослую поликлинику в поселке Заречье достроят к августу

Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости

Взрослую поликлинику построят в рабочем поселке Заречье под Одинцовым. Она будет рассчитана на 300 посещений в смену и откроется в августе.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Там обустроят отделения терапии и диагностики, кабинеты теплолечения, стоматологии и другие. Прием будут вести специалисты по 10 направлениям. На первом этаже здания разместят кабинет неотложной помощи, процедурные и аптеку.

На территории проведут озеленение и обустроят парковку на 27 мест.

Поликлинику строят на территории ЖК «Заречье Парк», где уде построили два жилых дома. В будущем там откроют школу и детский сад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Поликлиники
03 апреля 2024, 13:58
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пушкино построили на 95%
Читайте нас в: Google Новости
Строительство многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в пушкинском микрорайоне Мамонтовка вышло на финишную прямую. Готовность объекта составляет 95%.

Квартиры в новом девятиэтажном здании получат 115 семей, а всего новоселье отпразднуют 320 жильцов.

По словам начальника строительного участка Руслана Набиева, в доме уже завершили монтаж инженерных коммуникаций.

«Ведется монтаж обоев, потолков и установка сантехнических устройств. Отделка холлов и коридоров уже выполнена, установлены входные и межкомнатные двери. Также продолжаются работы по благоустройству придомовой территории и асфальтированию проездов», - рассказал Набиев.

Он добавил, что дом строится с использованием современных технологий. В новостройке предусмотрен технический этаж и лифты с двумя входами.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Пушкино Аварийное жилье Квартиры
03 апреля 2024, 13:48
Пациента с полученным в бане ножевым ранением спасли в больнице в Балашихе
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина 32 лет попал в хирургическое отделение Балашихинской больницы в тяжелом состоянии. Как выяснилось, он парился в бане и во время спора с другими посетителями получил ранение ножом в сердце.

«Мы провели экстренную операцию - остановили сильное кровотечение и выполнили левостороннюю торакотомию. Сделали разрез грудной клетки и рассекли перикард. Затем выпустили скопившуюся кровь и ушили рану на сердце», - рассказал заведующий хирургическим отделением филиала № 3 Денис Гулькин.

Мужчина потерял почти два литра крови. Сложность операции заключалась в том, что сердце зашивали, не останавливая сердцебиение.

Вмешательство прошло успешно и заняло два часа. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее в Волоколамске впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом. Операция прошла успешно и заняла два часа, о чем сообщили в Минздраве Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Балашиха
03 апреля 2024, 13:39
Подачу документов для социальной ипотеки запустили онлайн в Подмосковье
Пресс-служба Минжилполитики МО
Читайте нас в: Google Новости
Стать участником программы «Социальная ипотека» теперь можно онлайн. На портале госуслуг Подмосковья появился сервис электронной подачи документов, о чем сообщили в Минжилполитики региона.

В услуге « Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области » появилась опция электронной подачи документов. Чтобы претендовать на меру поддержки, нужно зайти на портал госуслуг Московской области и подать заявление. Цель обращения - «Прием электронных документов для получения социальной ипотеки».

Мера поддержки доступна медикам, учителям и тренерам, ученым и другим ценным специалистам. Расходы на приобретение жилья берет на себя правительство Подмосковья, а обладатели сертификата выплачивают только банковские проценты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ипотека Льготная ипотека Социальная ипотека Госуслуги
03 апреля 2024, 13:38
Сурдоспортсмены из Химок победили на чемпионате России по волейболу
Пресс-служба администрации города или района
Читайте нас в: Google Новости
Сурдоспортсмены из Химок представили Подмосковье на чемпионате России по волейболу. Они одержали победу в трех сетах и показали лучший результат по стране.

Как рассказали в администрации округа, Химки представили воспитанницы физкультурно-спортивного клуба «Благо» Эвелина Печеркина, Милана Ступак, Юлия Шамина, Мария Катанска и Алена Суховодова. Их наставница Наталья Трубова стала лучшим игроком турнира в составе своей сборной.

«Наши спортсмены достойно выступили и продемонстрировали свой профессионализм. Девушки, благодаря своему стремлению и упорству, завоевали заслуженные награды. Отдельно хочу поблагодарить тренеров, которые каждую тренировку работают с ребятами и обучают их новым спортивным навыкам», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Соревнования для спортсменов с нарушением слуха прошли в Калуге. В них участвовали 160 человек из девяти регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки

Новости по теме