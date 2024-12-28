Взрослую поликлинику открыли на Заречной улице в Лобне

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Как рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин, поликлинику построили по программе модернизации первичного звена. Это позволило сделать медицинскую помощь еще доступнее.

В учреждении обустроили зоны ожидания, открыли отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а итакже дневной стационар.

«Будут работать отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологической патологией, дневной стационар на 59 коек с оперблоком для проведения малых хирургических вмешательств, женская консультация и другие», - сказал министр.

Пациентов будут принимать терапевты, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог и другие специалисты.

Записаться на прием к врачу можно через интернет-портал «Здоровье», а также по телефону 1122.