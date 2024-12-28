28 декабря 2024, 17:39

Взрослую поликлинику открыли на Заречной улице в Лобне

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Взрослую поликлинику открыли в Лобне. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Там будут получать помощь свыше 800 тысяч человек.

Как рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин, поликлинику построили по программе модернизации первичного звена. Это позволило сделать медицинскую помощь еще доступнее.

В учреждении обустроили зоны ожидания, открыли отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а итакже дневной стационар.

«Будут работать отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологической патологией, дневной стационар на 59 коек с оперблоком для проведения малых хирургических вмешательств, женская консультация и другие», - сказал министр.

Пациентов будут принимать терапевты, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог и другие специалисты.

Записаться на прием к врачу можно через интернет-портал «Здоровье», а также по телефону 1122.

Лобня Поликлиники
28 декабря 2024, 18:03
Сотрудники МФЦ в Мытищах передали макулатуру в пункт приема вторсырья
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Жители городского округа округа Мытищи принимают участие в проекте «Вторсырье рулит». В течение месяца специалисты центра «Мои Документы» собирали бумагу, газеты, картон, пластиковые крышки и бутылки, а затем сдали материал в переработку.

Находясь на работе, сотрудники центра «Мои Документы» сортировали отходы, чтобы затем отправить их в пункт приема. Таким образом, они внесли свой вклад в проект «Вторсырье рулит» и улучшили экологию муниципалитета.

«В течение месяца мы собирали картон, газеты, крышечки и бутылки. Весь материал мы передали в пункт приема нашего города», - поделилась директор Многофункционального центра городского округа Мытищи Юлия Сычева.

Акцию «Макулатура и пластик рулит» запустил Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях имени Наташи Едыкиной. Проект создали для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии и поведения на дорогах. Вырученные средства направят на помощь детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Мытищи Экология МФЦ
28 декабря 2024, 17:41
Судебные приставы Подмосковья поддержали благотворительную акцию «Елка желаний»
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Судебные приставы Подмосковья традиционно участвуют в благотворительной акции «Елка желаний», даря подарки тем, кто в них особенно нуждается. Проект вдохновляет ребят верить в то, что их желания могут сбываться.

С 2018 года эта акция помогает осуществить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Руководитель ГУ ФССП России по Московской области Андрей Тагаев порадовал брата и сестру, Рому и Алису из Подольска, которые мечтали о магнитном конструкторе и астрономическом телескопе. Подарки от главного судебного пристава лично передали сотрудники службы.

Судебные приставы Можайского отделения исполнили мечту пятилетней Амелии, подарив ей фотоаппарат с моментальной печатью, а девятилетняя Соня получила любимые конфеты.

Дети Новый год
28 декабря 2024, 17:16
Медучреждения Химок опубликовали графики приема пациентов в праздники
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Медицинские учреждения городского округа Химки во время новогодних праздников с 30 декабря по 8 января будут работать по графику выходного дня. Ежедневно в каникулы будут принимать пациентов кабинеты неотложной помощи. Также можно будет вызвать врача на дом.

Все поликлиники округа будут работать 30 декабря, а также 2, 3, 4, 6 и 8 января с 9:00 до 14:00, а 1, 5 и 7 января принимать пациентов будут только в кабинетах неотложной помощи с 08:00 до 20:00 и на дому до 21:00.

Стоматологи окажут помощь посетителям 30 декабря, а также 2, 3, 4, 6 и 8 января с 09:00 до 15:00. Женская консультация будет работать в эти же дни с 9:00 до 14:00.

Напомним, что поликлиники Химкинской клинической больницы расположены по следующим адресам: улица Чкалова, дом № 2, улица Лавочкина, дом № 22, улица Кирова, дом № 23, проспект Мельникова, дом № 1, и Ленинский проспект, дом № 14, корпус № 4.

Праздники Больницы Химки
28 декабря 2024, 17:04
Первое автоматизированное производство акустических систем открыли в Мытищах
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Компания «Гагарин Урал Завод» в Мытищах запустила первую роботизированную линию по производству акустических систем в России. На предприятии будут выпускать более пяти миллионов единиц продукции в год.

Нововведение повысит качество продукции и снизит уровень брака до 0,1%. Заказчиками уже стали ведущие автомобильные заводы страны: АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ и другие крупные компании.

Еще одну автоматизированную линию, оснащенную искусственным интеллектом, откроют во втором квартале 2025 года. При этом темп производства увеличится до 10 миллионов экземпляров в год, а к 2030 году - до 50 миллионов. Такие объемы полностью покроют спрос российского рынка в акустических системах для оборонной промышленности, Российских железных дорог, стадионов, концертных залов, систем оповещения.

Роботизированные линии сделают «Гагарин Урал Завод» уникальным в своем роде предприятием с высокотехнологичной автоматизации не только в России, но и в Европе. С официального разрешения родственников первого космонавта Земли 12 апреля 2024 года компания запустила пилотную сборку портативных колонок под брендом «Гагарин».

Мытищи Россия Юрий Гагарин

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