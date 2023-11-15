Взрослую поликлинику капитально отремонтировали в Егорьевске

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ремонт провели в соответствии со стандартом «Наша поликлиника». Самые посещаемые кабинеты перенесли на первый этаж. В учреждении обустроили комфортные зоны ожидания, открытую регистратуру и электронное табло с расписанием врачей, а также кабинеты телемедицинских консультаций и выписки электронных рецептов.

«Также в поликлинике установлены новый рентген-аппарат и организована водолечебница для реабилитации пациентов. На проведение капремонта было направлено порядка 500 миллионов рублей», - сказала она.

Поликлиника обслуживает около 25 тысяч человек. Прием ведут невролог, кардиолог, оториноларинголог, травматолог, хирург и другие специалисты.

Записаться на прием можно по телефону 122, через портал «Здоровье» или Telegram-бот Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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