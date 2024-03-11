Вывоз снега усилили в Химках в преддверии сезона весеннего половодья

В план уборочных работ внесли более 60 адресов в разных частях городского округа. Среди них улицы Бабакина, Ватутина, Лавочкина, Дружбы, Парковая и другие, а также проспекты Мира, Ленинский и Юбилейный. Коммунальные службы используют тракторы, мини-погрузчики и экскаваторы для эффективной ликвидации снега и наледи.

Особое внимание уделяют расчистке парковочных карманов. Жителей просят заранее освободить места для машин, чтобы уборочная техника могла эффективно выполнить свою работу. Об этом заранее сообщается через общедомовые чаты.

В Химках ежедневно задействовано более 100 единиц коммунальной техники и около тысячи дворников для обеспечения чистоты на улицах и дворах. Весь собранный снег перевезут на специализированные площадки. Городские власти призывают жителей сообщать о местах, требующих дополнительной очистки, по номеру единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

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