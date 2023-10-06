Выставку живописи Союза художников России откроют в Наро-Фоминске 7 октября
В центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске 7 октября откроют выставку живописи Союза художников России Юрия Фонина. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
«Юрий Фонин работает в жанрах лирического пейзажа. натюрморта. Его композиции хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Также Фонин является участником областных и республиканских выставок», - уточнили в ведомстве.
Выставка завершится 6 ноября, подробности по ссылке.
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