Выставку живописи Союза художников России откроют в Наро-Фоминске 7 октября

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«Юрий Фонин работает в жанрах лирического пейзажа. натюрморта. Его композиции хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Также Фонин является участником областных и республиканских выставок», - уточнили в ведомстве.

Выставка завершится 6 ноября, подробности по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».