09 марта 2024, 14:40

Выставку живописи членов Союза художников России открыли в Щелкове

Телеканал «360»
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В Щелковском историко-художественном музее открыли выставку картин «Путешествие в далекое и не только». Ее авторами являются члены Союза художников России супруги Александр Левченков и Мария Молодых.

Эти художники известны своей уникальной специализацией в живописи, представляя на своих полотнах не постановочные сцены, а реальную жизнь.

Александр Левченков славится своими портретами, демонстрируя мастерство в психологическом и историческом портрете, где он сочетает традиции реалистического искусства XIX века с современным взглядом на прошлое и настоящее. Мария Молодых продолжает линию русской реалистической живописи, обогащая ее почти импрессионистским стилем и личным ярким восприятием.

«Мне кажется, что это несомненно замечательный подарок для тех, кто любит русские традиции, для тех, кто любит нашу страну. Потому что такие работы, они заставляют почувствовать истинную красоту нашей Родины и увидеть ту историю, которую наша страна пережила», - отметила председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Анастасия Кот.

Выставка продлится до 20 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Музеи Художники Щелково
09 марта 2024, 14:41
Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в Наро-Фоминске
Unsplash
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Для женщин из Наро-Фоминска прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Артисты центрального дворца культуры «Звезда» исполнили любимые песни и творческие номера для представительниц прекрасного пола.

Увидеть праздничный концерт собрались женщины со всего округа. На мероприятии также побывала директор дома культуры «Апрелевка» Олеся Зайцева.

«Хочу выразить благодарность за прекрасный концерт творческому коллективу дома культуры „Звезда“ и Игорю Олеговичу. Этот концерт - настоящее вдохновение, пробуждение. Он был очень прекрасным и замечательным», - поделилась впечатлениями директор дома культуры «Апрелевка» Олеся Зайцева.

Глава округа Роман Шамнэ поздравил женщин с праздником и лично вручил им грамоты и подарки. Представительниц разных профессий наградили благодарственными грамотами. Среди них - педагоги и делопроизводители, работницы сферы услуг и сотрудницы администрации и территориальных управлений округа. А еще представительницы бизнеса и просто активные жительницы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Концерты 8 Марта
09 марта 2024, 14:33
Работники «Мособлпожспаса» поздравили жительниц городского округа Истра с 8 Марта
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» поздравили женщин с 8 Марта во время противопожарных рейдов. Спасатели подарили жительницам села Новопетровское городского округа Истра цветы и напомнили правила пожарной безопасности.

По словам начальника 223-й пожарно-спасательной части Михаила Горбатова, специалисты вместе с цветами вручили женщинам памятки, как не допустить возгорания в домах.

«Огнеборцы вышли на улицы поздравить представительниц прекрасной половины человечества с праздником и напомнили о правилах эксплуатации электроприборов, газового оборудования и печей. Специалисты посоветовали населению не использовать неисправную или самодельную электротехнику, следить за состоянием дымоходов, а также держать легковоспламеняющиеся предметы подальше от огня», - рассказал Горбатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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Спасатели Истра 8 Марта
09 марта 2024, 14:17
Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасности при катании с горок
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» провели рейды по местам катаний с заснеженных склонов. Специалисты рассказали жителям Зарайска, Каширы, Серпухова и Ступино об опасности спуска с необорудованных по правилам безопасности горок.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, главная цель подобных рейдов - напомнить жителям Подмосковья правила безопасного катания с ледяных спусков.

«Спасатели объяснили населению, что не стоит выбирать для досуга стихийные горки. Как правило, на таких склонах имеются препятствия в виде камней, деревьев, столбов и ограждений, столкновение с которыми может привести к травме», - пояснил Сорокин.

Он добавил, что скаты несанкционированных спусков часто выходят на проезжую часть и лед водоема, что смертельно опасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Кашира Ступино
09 марта 2024, 14:14
Коммунальные службы восстановили подачу холодной воды в четыре дома в Лобне
Unsplash
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Авария произошла на улице Некрасова в Лобне. Из-за прорыва трубы воды не было в домах № 5, 7, 9, 11. Специалисты оперативно приехали на место и восстановили водоснабжение.

Для обнаружения утечки потребовалось вырыть значительную территорию. К середине ночи ситуацию взяли под контроль и подачу холодной воды в дома возобновили.

Также устранили перебой с электроснабжением на Спортивной улице, затронувший дома № 1, № 1к2, № 3к1 и № 7к3. Команда «МСК Энерго» оперативно приступила к решению проблемы и в кратчайший срок восстановила подачу электроэнергии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Коммунальные аварии

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