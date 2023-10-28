Выставку стереофотографий открыли в Химках

Муниципальный депутат Инна Монастырская рассказала, что гости смогли увидеть, как выглядели старинные монастыри и храмы, часть которых не сохранилась. Также на выставке представлены изображения городов, железнодорожной техники, крестьянского быта.

Все стереографии начала XX века представлены так, как это задумывал автор, - в виде объемных изображений. Для того чтобы в полной мере оценить произведения, необходимо надеть специальные очки.

Стоит отметить, что в музейно-выставочном комплексе «Артишок» также обновили экспозицию. Теперь гости выставки могут ознакомиться с уникальной коллекцией Музея Банка России. Выставки будут работать для жителей Химок и гостей округа до 19 ноября.

Куратор партийного проекта «Историческая память», член местного политического совета Алина Шалимова отдельно подчеркнула, что благодаря таким выставкам граждане могут узнать подробности о жизни и быте своих предков. При этом современные технологии лишь добавляют экскурсии интерактивность и насыщенность.

«Посетители активнее ходят в музеи, когда к составлению программы мероприятия применяют необычный подход», - добавила Алина Шалимова.

Она подчеркнула, что благодаря такому инновационному подходу организации выставок гости совмещают приятное с полезным.

Напомним, в этом году музейно-выставочный комплекс «Артишок» отпраздновал свой пятилетний юбилей. За время его работы на территории комплекса провели почти тысячу мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. При помощи сервиса можно составить маршрут выходного дня или забронировать номер в гостинице.

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