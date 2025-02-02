Выставку русской национальной одежды открыли в Можайске

Посетителям выставки представили предметы русского народного костюма, вручную изготовленные мастерами: сарафаны, рубахи, нарядные кушаки, рушники. Крестьянских девушек с детства учили шить, вышивать, прясть, ткать и вязать. В одном из уголков выставочного зала можно увидеть подлинный ручной ткацкий станок второй половины XIX века. В экспозиции представили крестьянскую одежду из центральных регионов России, включая Можайский и Верейский уезды Московской губернии.

Известные художники из Можайска Сергей Герасимов и Иван Горохов изображали в своих работах сцены деревенского быта. Их картины также находятся в числе экспонатов выставки. Тему русского национального костюма раскрыли в своих полотнах и современные художницы Зоя Кириллова и Галина Веселова.

Посетить выставку в Можайске можно до 24 марта по адресу: Комсомольская площадь, дом № 2.