Выставку русского фарфора XIX века открыли в Солнечногорске

В числе экспонатов: изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что продукцию завода Алексея Попова так полно и многообразно представили в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке произведения фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к изделиям Императорского фарфорового завода.

На выставке представлена изысканная посуда, вазы, изящные статуэтки, парфюмерные флаконы, лампы и кашпо. Старший научный сотрудник «Путевого дворца» Ольга Бакланова отметила, что выставка фарфора завода Алексея Попова так полно и многообразно представлена в музейно-выставочном центре впервые. Она также добавила, что даже в XIX веке изделия фабрики Попова были дорогими и по своей стоимости приближались к продукции Императорского фарфорового завода.

Фарфоровый завод Алексея Попова был одним из ведущих предприятий России первой половины XIX века и действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.

Илья Сбруев, потомственный коллекционер, в настоящее время располагает собранием из более чем 2000 предметов, самые старые из которых относятся к началу XIX века.

Выставка будет работать до 20 апреля.

Фарфоровый завод Алексея Попова был одним из ведущих предприятий России первой половины XIX века и действовал более полувека в селе Горбуново Митинской волости Дмитровского уезда Московской губернии.

Потомственный коллекционер Илья Сбруев сейчас хранит собрание из более чем 2000 предметов. Самые старые изделия относятся к началу XIX века.

Выставка будет работать до 20 апреля.