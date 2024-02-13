Выставку «Русские лаки из Амстердама» откроют в музее в Мытищах

В экспозиции представят изделия знаменитых фабрик России: Федоскино, Палех, Холуй, Мстера. Также продемонстрируют авторские эксклюзивные перьевые ручки, выполненные в технике миниатюрной живописи. Они изготовлены компанией Инны Кауфман. Всего в коллекции насчитывается около 400 изделий.

Выставка предназначена для того, чтобы продемонстрировать актуальность и интерес к традиционной лаковой миниатюре не только на территории России, но и за рубежом.

Проект продлится до 19 мая 2024 года, вход в музей бесплатный.

Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» находится в селе Федоскино, улица Лукутинская, строение № 7.

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