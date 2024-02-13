13 февраля 2024, 16:28

Выставку «Русские лаки из Амстердама» откроют в музее в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В музее народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» откроют уникальную выставку коллекционера Инны Кауфман «Русские лаки из Амстердама». Открытие состоится 16 февраля.

В экспозиции представят изделия знаменитых фабрик России: Федоскино, Палех, Холуй, Мстера. Также продемонстрируют авторские эксклюзивные перьевые ручки, выполненные в технике миниатюрной живописи. Они изготовлены компанией Инны Кауфман. Всего в коллекции насчитывается около 400 изделий.

Выставка предназначена для того, чтобы продемонстрировать актуальность и интерес к традиционной лаковой миниатюре не только на территории России, но и за рубежом.

Проект продлится до 19 мая 2024 года, вход в музей бесплатный.

Музей народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных» находится в селе Федоскино, улица Лукутинская, строение № 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно выбрать досуг на любой вкус, и спланировать интересные выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Мытищи Музеи
13 февраля 2024, 16:49
Жителям Подмосковья напомнили о возможностях Telegram-бота единого расчетного центра
Unsplash
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Умный помощник Федот примет у абонентов «МосОблЕИРЦ» показания счетчиков. Он также может сообщить баланс счета, подсказать адреса и график работы офисов единого расчетного центра и ответить на другие вопросы.

Связаться с Федотом можно в Telegram. Жителей Московской области предостерегают от мошенников, которые могут создавать фейковые боты. Они похожи на официальные и опасны тем, что запрашивают персональные данные пользователей.

Удостовериться в подлинности умного помощника можно несколькими способами. Во-первых, следует пользоваться ботом только на официальном сайте мособлеирц.рф. Во-вторых, его можно найти по имени mosobleirc_telergram_bot.

Чат-бот «МосОблЕИРЦ» отвечает на обращения ежедневно с 06:00 до 23:00 Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлении ЖКХ в регионе. По его словам, в ближайшие три года регион планирует привлечь серьезные инвестиции для ремонта и развития инфраструктуры ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
13 февраля 2024, 16:08
Более 12 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда за сутки
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Дорожные службы обработали противогололедными материалами более 12,5 тысячи километров покрытия в Московской области за сутки. Такие меры необходимы, чтобы сделать дороги безопасными после ледяного дождя.

В работе задействовали более 1,2 тысячи машин и свыше тысячи рабочих. В приоритетном порядке проводят очистку и обработку проезжей части на вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта.

Региональный Минтранс призывает водителей быть предельно внимательными, по возможности отказаться от дальних поездок, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
13 февраля 2024, 15:39
Городской округ Одинцово стал лучшим по привлечению врачей в поликлиники Подмосковья
Unsplash
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На совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили вопросы кадрового обеспечения системы здравоохранения Подмосковья. Одинцовский округ стал лидером среди крупных муниципалитетов Подмосковья по числу принятых врачей в поликлиники. В 2023 году на работу приняли 201 врача. Это привело к кадровому профициту в 55 человек.

Всего в течение прошлого года было привлечено более 5,5 тысячи и 7,5 тысячи медицинских работников. Среди наиболее востребованных специальностей выделяются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи-реаниматологи, врачи ультразвуковой диагностики, неврологи, травматологи-ортопеды, офтальмологи, оториноларингологи и специалисты по функциональной диагностике. На данный момент в регионе трудятся 26 тысяч врачей и 46 тысяч человек среднего медицинского персонала.

Основным источником привлечения кадров являются другие регионы, такие как Тверь, Рязань, Саратов, где расположены медицинские вузы. Также активно привлекаются молодые специалисты, окончившие медицинские вузы, и специалисты из частных медицинских организаций. Важным направлением является привлечение специалистов первичного звена.

В 2023 году в Подмосковье увеличены контрольные цифры приема студентов в медицинские колледжи на 40%, обучение начали 2400 студентов. Для поддержки кадров среднего медицинского персонала организована работа по распределению студентов по больницам. Также введен проект медицинских отрядов, где главные врачи выезжают в другие регионы и набирают студентов для практики в областных медучреждениях. В рамках этого проекта студентам обеспечивается проживание и питание за счет муниципалитетов.

Для удержания специалистов в регионе действуют программы соцподдержки, такие как «Социальная ипотека», предоставление земельных участков для строительства жилья, различные доплаты и компенсации. Эти меры также распространяются на муниципальный уровень. Одинцовский округ занимает одно из лидирующих мест по количеству получателей социальной поддержки в Подмосковье.

Ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Врачи
13 февраля 2024, 15:31
Налог после переоценки кадастра объектов недвижимости в Подмосковье вырастет максимум на 10%
МИО МО
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В Подмосковья, как и во всей стране в 2023 году провели обязательную государственную оценку объектов капитального строительства. В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что за 12 месяцев оценили 9,5 миллиона строений.

Результаты оценки повлияют на величину налога за 2024 год, но не более, чем на 10% для физических лиц. Квитанции с налогом от переоценки население получит в 2025 году.

«Проведенная переоценка кадастровой стоимости в прошлом году затронет 6,1 миллиона налогоплательщиков Подмосковья как физических, так и юридических лиц», - сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, всего используется более 50 факторов, влияющих на стоимость. Отмечается, что работу Московской области по исправлению ошибок кадастровой оценки признали лучшей практикой в России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Врачи

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