Выставку памяти художника Александра Грекова откроют в Мытищах 29 августа

В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из восемнадцати областей и четырех республик Российской Федерации. Особое внимание уделено произведениям художников и народных мастеров из Подмосковья, среди которых известные на весь мир мытищинские Жостово и Федоскино.

Открытие выставки состоится 29 августа в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет в течение месяца, до 29 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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