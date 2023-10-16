Выставку об истории комсомола откроют в красногорском филиале Музея Победы
Новую выставку в Красногорском филиале Музея Победы посвятили 105-летию со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Экспозиция расскажет об основных этапах развития организации.
Первый раздел выставки познакомит гостей с зарождением комсомола в годы Октябрьской революции. Они смогут увидеть один из самых узнаваемых символов того времени – буденовку – атрибут бойцов Первой конной армии.
По словам заведующей филиалом Светланы Любенковой, большая часть экспозиции посвящена периоду Великой Отечественной войны. На ней представлены агитационные плакаты 40-х годов, печатные издания и многое другое.
«Подвиг комсомольцев широко освещался и в средствах печати, в том числе в газете «Комсомольская правда» – одном из старейших и самых популярных печатных изданий СССР, выпускающемся с 1925 года. В витринах представят подлинные выпуски газеты военных лет, которые описывают героические поступки советской молодежи», - сказала она.
Гостям расскажут о вкладе молодежи в строительство городов и железных дорог, а также представят личные документы комсомольца Павла Головкина.
Выставка будет работать до 22 января.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».