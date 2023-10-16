Выставку об истории комсомола откроют в красногорском филиале Музея Победы

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Первый раздел выставки познакомит гостей с зарождением комсомола в годы Октябрьской революции. Они смогут увидеть один из самых узнаваемых символов того времени – буденовку – атрибут бойцов Первой конной армии.

По словам заведующей филиалом Светланы Любенковой, большая часть экспозиции посвящена периоду Великой Отечественной войны. На ней представлены агитационные плакаты 40-х годов, печатные издания и многое другое.

«Подвиг комсомольцев широко освещался и в средствах печати, в том числе в газете «Комсомольская правда» – одном из старейших и самых популярных печатных изданий СССР, выпускающемся с 1925 года. В витринах представят подлинные выпуски газеты военных лет, которые описывают героические поступки советской молодежи», - сказала она.

Гостям расскажут о вкладе молодежи в строительство городов и железных дорог, а также представят личные документы комсомольца Павла Головкина.

Выставка будет работать до 22 января.

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