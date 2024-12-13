Выставку «Новый год в СССР» открыли в Одинцове

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли в Пешковском территориальном управлении. Жителям рассказали, что планируется модернизировать, отремонтировать и благоустроить, а также рассмотрели их предложения.

В общественных обсуждениях приняли участие жители деревни, старосты и председатели многоквартирных домов. Этот новый формат дискуссии стал дополнением к публичным слушаниям и был впервые реализован в округе. Глава Солнечногорска Константин Михальков подчеркнул, что бюджет на следующий год будет социально ориентированным и предусмотрит значительные меры поддержки для граждан, особенно для наиболее уязвимых категорий населения. Также продолжится масштабная программа обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Константин Михальков поделился результатами работы в Пешковском территориальном управлении за 2024 год.

«Нам удалось значительно улучшить качество жизни жителей округа. Мы завершили расселение трех аварийных домов, что обеспечило комфортное и безопасное жилье для десятков семей. Жилой фонд тоже привели в порядок. В деревне Ложки утеплили фасады домов и заменили внутренние инженерные системы в девяти зданиях. Кроме того, капитально отремонтированы кровли в Пешках и Майдарово», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В этом году были отремонтированы дороги в таких населенных пунктах, как Берсеневка, Липуниха, Пешки, Радищево и Шишовка. В Радумле и Майдарово установлены новые игровые площадки, а в поселке Жуково построен современный фельдшерско-акушерский пункт.

В 2025 году запланирована модернизация объектов тепло- и водоснабжения. В микрорайоне Березки поселка Жуково будет построен канализационный коллектор, в Пешках капитально отремонтируют сети водоснабжения, а в Глазово, Дурыкино, Радумле и Радищево - колодцы.

Одним из ключевых направлений станет развитие дорожной инфраструктуры. В ближайшие годы планируется отремонтировать 10 важных участков и развивать новые направления для повышения транспортной доступности. Особое внимание будет уделено маршрутам от Литвиново до Никифорово, Шелепаново - Овсянниково и от Ленинградского шоссе до Радумли. Также запланировано строительство тротуаров в Чашниково в микрорайоне Агробиостанции.

Кроме того, в образовательных учреждениях также произойдут обновления: в Пешках отремонтируют кровлю, а в Чашниково - санузлы. Новые детские игровые площадки будут установлены в Жуково и Пешках, а в 20 населенных пунктах модернизируют контейнерные площадки для сбора отходов.

«Меня как старосту очень порадовало, что администрация слышит наши пожелания и просьбы. В 2025 году у нас предстоит ремонт колодцев, дорог, гидротехнического сооружения - нашей плотины, новые контейнерные площадки. Большое спасибо хочется сказать. Мы надеемся, что это будет сделано и мы продолжим продуктивно работать сообща», - поделилась староста деревни Радумля Анна Кизина.

Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка, Кривцовское, Поварово и Смирновское.

Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.