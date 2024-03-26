Выставку народного декоративно-прикладного творчества открыли в Химках

Модернизацию детских игровых площадок проведут в Коломне и Озерах. Игровые комплексы установлены в разные годы по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Два объекта расположены в Озерах, а остальные - в селе Непецино, поселке Радужном и в Коломне в сквере у ДК «Коломна». Начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников сообщил, что программа губернатора Андрея Воробьева действует в регионе с 2013 года. За это время было установлено 29 новых игровых площадок в округе. Планируется продолжить эту работу.

Кроме того, начнется процесс модернизации старых площадок, чтобы привести их к общему стандарту. На объектах заменят покрытие, обновят оборудование, ограждение и скамейки.

Представители Министерства благоустройства Московской области отметили, что большая часть элементов будет заменена с использованием вторичных ресурсов.

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