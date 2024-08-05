05 августа 2024, 01:26

Выставку копий известных картин мира открыли в Воскресенске

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Помощник депутата Московской областной Думы Дмитрий Хуртов организовал в городском округе Воскресенск выставку копий известных картин мира. Открыли ее в доме культуры «Химик». В экспозиции представлены копии «Крика» Эдварда Мунка, «Игроков в карты» Поля Сезанна, «Дора Маар с кошкой» Пабло Пикассо и другие.

Много лет помощник депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой и председатель молодежного парламента при городском округе Воскресенск Дмитрий Хуртов увлекается живописью. Недавно он стал писать копии известных картин.

«Мы реализовываем эту выставку на территории Московской области. Я знаю, что есть организаторы, которые делают, что-то подобное, но они распечатывают холсты. Здесь была задумка сделать это руками мастеров. Здесь не только мои картины представлены, но и моей коллеги Натальи», - говорит автор частной коллекции Дмитрий Хуртов.

На открытие выставки в ДК «Химик» пришли коллеги художника, почетные гости, представители сферы культуры и жители округа. Екатерина Лобышева вручила Дмитрию благодарственное письмо от Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, отметив его важную роль в формировании государственной и молодежной политики округа.

«Любой молодой человек, который сейчас увидит эту коллекцию, возможно захочет попробовать свои силы, и интересно, сколько ребят смогут присоединиться к вашей выставке и потом создать более объемную и насыщенную. Посмотрим, это только начало и самое главное оно сделано сейчас», - сказала депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Работы уже вдохновили молодежь. Так, ученик 10 класса Константин Смердягин планирует стать военным инженером, но сегодня не представляет свою жизнь без живописи и любит посещать подобные выставки.

«Я очень люблю смотреть на разные картины, особенно пейзажи. Здесь также представлены не менее прекрасные картины, такие как, „Портрет Марии Цетлиной“. Она трогает душу своим прекрасным образом», - поделился житель городского округа Воскресенск Константин Смердягин Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Картины Воскресенск
05 августа 2024, 01:46
Краевед нашел редкое доисторическое животное на окраине Домодедова
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Популяцию редкого ракообразного нашел историк-краевед Владимир Шленсков на окраине Домодедова. Насекомое занесено в Красную книгу Подмосковья, а общая численность особей составила 113 штук.

Член Домодедовского отделения Российского географического общества, историк-краевед Владимир Шленсков на окраине Домодедова обнаружил популяцию щитня летнего. Этот вид сокращается в численности, поэтому занесен в Красную книгу Подмосковья.

Еще пять лет назад ученые предполагали, что древнее ракообразное обитает в этой местности. Но найти его не удавалось. В этом году животное обнаружили: численность щитня составила не менее 113 особей, большинство из них были 10 миллиметров длинной, а единицы без хвостовых нитей достигали 30 миллиметров.

За две недели особь проходит стадию от вылупления до половозрелости. У ракообразного рекордное количество ног - до 70 пар.

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Животные История Город Домодедово
05 августа 2024, 01:07
Мотофестиваль провели во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове
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Во дворце спорта «Олимпийский» городского округа Чехов прошел фестиваль мотоспорта. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как «мотоджимхана», «стантрайдинг», «мотородео», «эстонские гонки» и другие.

Трюки на мотоциклах показали спортсмены на фестивале мотоспорта во дворце «Олимпийский» в Чехове. В состязаниях принимали участие гонщики из Чехова, соседних Серпухова и Подольска. Лучших отбирали в разных дисциплинах.

«Такое масштабное мероприятие проходит впервые. Дисциплины у нас сегодня такие: „мотоджимхана“ - низкоскоростное маневрирование на мотоциклах. Также будут выступать спортсмены-стандрайдеры. Они покажут хорошее, интересное, красочное шоу», - рассказал организатор соревнований Юрий Воробьев.

Одно из самых захватывающих направлений - «стантрайдинг». Это экстремальная езда на мотоцикле. В программу вошли дисциплины «мотородео» и даже «эстонские гонки». В «эстонских горках» спортсмены преодолевают дистанцию как можно медленнее. Музыкальным подарком для зрителей и болельщиков стала популярная группа «Русский размер».

У фестиваля есть и сильная социальная направленность - пропаганда безопасного движения на мотоциклах и снижения травматизма на дорогах.

«Должны быть навыки. Чаще всего родители покупают мотоциклы ради потехи. И дети страдают. Соответственно, многие даже не осознают всего произошедшего. Поэтому, берегите детей, уважайте друг друга. Соблюдайте правила дорожного движения», - отметил начальник Госавтоинспекции городского округа Чехов Сергей Захаров.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках фестиваля продемонстрировали зрителям момент погони на мотоциклах за нарушителем.

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Спортсмены Чехов
05 августа 2024, 00:39
Ветерана ВОВ Илью Сударчикова поздравили с днем рождения в Чехове
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С днем рождения поздравил ветерана Великой Отечественной войны Илью Сударчикова глава городского округа Чехов Михаил Собакин. В этому году ветерану исполнилось 99 лет.

Свой 99-й день рождения отметил механик-водитель, артиллерист, связист Илья Сударчиков. В годы Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 год он прошел все специальности в тяжелой артиллерии. На службу Илья поступил 18-летним юношей. А на границе Советского Союза и Турции встретил май 45-го.

Илья Сударчиков живет в доме ветеранов в Климовске уже полтора года. Оказался здесь ветеран по состоянию здоровья.

«Примите мои самые теплые сердечные поздравления с вашим днем рождения. Он тем более связан и с Днем ВДВ. Это тоже элита, элита наших войск. Вы, наш ветеран - элита! Гордость нашего городского округа. Поэтому жму вашу крепкую руку! С праздником! С днем рождения!» - поздравил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Илья рано лишился родителей, попал в детский дом. Именинник рассказал Михаилу Собакину о том, где учился и работал после военной службы.

«На Полиграфе 25 лет отработал. Начал учеником печатника. Как после армии учится пошел. Печатником проработал. „Чеховский вестник“ печатал я. Это как работа была моя дополнительная», - рассказывает он.

Историй у ветерана много. И свой день рождения он с большим удовольствием ими делится.

«Директор заходил, принес мне цветы. А у нас молодой директор. Спросил меня: вам здесь нравится? Хорошо или отлично? А я думаю, как бы сказать. И ответил, что „и хорошо, и отлично“», - шутит Илья Сударчиков.

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Ветераны Чехов ВОВ
05 августа 2024, 00:18
Выездная встреча администрации с жителями Цемгиганта прошла в Воскресенске
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Представители администрации встретились с жителями микрорайона Цемгигант городского округа Воскресенский. Помимо популярных на таких встречах вопросов благоустройства, обсудили и вопросы оказания медицинской помощи.

На встрече администрации с жителями микрорайона Цемгигант в Воскресенске подняли вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дошкольного образования, благоустройства территорий, ремонта дорог. Не обошли стороной и тему медицины.

Старый насос на улице Коломенской, дом 10 стал причиной аварии, которую устраняли несколько дней. Теперь здесь устанавливают новое оборудование. Жители при встрече с представителями администрации задали вопрос о сроках работ.

«Закупка произведена, завтра насос приезжает, до конца недели будет запущен», - рассказал главный инженер «Беоозерского ЖКХ» Андрей Поздняков.

Формат выездной администрации позволяет адресовать вопрос напрямую представителям администрации, специалистам профильных структур и руководителям управляющих компаний.

Горожане на встрече поднимали вопросы, которые касались разных тем. Отдельное внимание уделили вопросам здравоохранения. На них жителям отвечали заместитель министра Московской области и главный врач Воскресенской больницы.

Жительницу микрорайона Зинаиду Ивановну волнует, почему она должна ехать на магнитно-резонансную томографию в центр и не может получить эту услугу у себя в микрорайоне.

«МРТ стоит более 100 миллионов рублей, здесь он будет делать три процедуры в день. Это нормально? Это безобразие. Посадим мы сюда гинеколога, он будет принимать трех-четырех человек в день. Был гинеколог здесь, мы посмотрели нагрузку. Что происходит, гинеколог дисквалифицируется, он теряет свою квалификацию», - сказал главный врач Воскресенской больницы, заслуженный врач РФ Юрий Райхман.

Одна из основных задач - привлечение квалифицированных медспециалистов на места, обеспечение их работой. Подмосковье по оказанию мер социальной поддержки находится в лидерах: порядка 5000 врачей появилось за последний квартал в областных больницах.

«На сегодняшний день в основном запись к узким специалистам не превышает 14 дней, в некоторых муниципалитетах меньше. Это соответствует стандартам», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.

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Благоустройство ЖКХ Воскресенск

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