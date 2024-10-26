26 октября 2024, 14:21

Выставку ко Дню русской набойки открыли в Павловском Посаде

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В Павловском Посаде провели фестиваль ко Дню русской набойки. В его рамках открыли выставку и организовали экскурсию на производство всемирно известных платков.

Поучаствовали в мероприятиях работники музеев, искусствоведы, коллекционеры и художники-дизайнеры. Они побывали на «Павловопосадской платочной мануфактуре» и открытии выставки «Полюбил я синий цвет…» в музее истории русского платка и шали.

На экскурсии участникам рассказали об истории платков и шалей. Показали, как и где изготавливают ежегодно более 1000 видов шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон.

Посетители выставки увидели коллекцию мастера по кубовой набойке Веры Голубевой. А руководитель студии традиционного костюма «Русские начала» Татьяна Валькова представила проект «Шенкурский венец».

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Выставки Музеи Фестивали Павловский посад
26 октября 2024, 14:23
Глава Можайского округа поздравил династию пожарных с Днем отца
Телеканал «360»
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В России недавно отметили День отца, и это событие стало поводом для размышлений о важной роли, которую играют отцы в жизни своих детей. В Можайском городском округе живут семьи, где пример отцов стал определяющим в выборе жизненного пути их сыновей.

Начальник пожарно-спасательной части в Уваровке Алексей Химиков ежедневно несет ответственность за безопасность значительной территории округа. Под его руководством находятся почти 50 человек, а среди объектов, за которые он отвечает, хосписы в Уваровке, Дровнине и Поречье, Уваровский дом-интернат, а также детские сады и школы в селах и деревнях.

Алексей выбрал свою профессию, вдохновившись примером отца, Виктора Химикова, который стоял у истоков развития пожарной службы в Уваровке. Несмотря на солидный возраст, Виктор Родионович продолжает работать в одной части с сыном. Глеб, следуя семейной традиции, также решил стать пожарным.

Глава семьи Новиковых Сергей - полковник полиции. Его работа требует много времени и сил для обеспечения общественного порядка и безопасности. В свободное время он занимается патриотическим воспитанием молодежи в военно-спортивном клубе «Факел». Пока Сергей на службе, все семейные заботы ложатся на плечи его жены Ирины и старших сыновей Ивана и Александра.

Эти истории демонстрируют, как семейные традиции и примеры старших поколений продолжают жить в сердцах молодых людей, формируя их будущее и профессиональный выбор.

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Семья Можайск
26 октября 2024, 13:33
Более 160 тысяч жителей проверили здоровье в больнице Красногорска с января
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Диспансеризацию продолжают активно проходить жители городского округа Красногорск. С начала года свое здоровье проверила 161 тысяча человек.

В рамках диспансеризации можно пройти медосмотр и комплексное обследование. Это позволяет выявить болезни на ранних стадиях.

«К факторам риска этих заболеваний относятся повышенное артериальное давление, повышение глюкозы крови натощак, гиперхолестериномия, низкая физическая активность, нерациональное питание, повышенная масса тела и ожирение», - прокомментировала врач-терапевт поликлиники № 5 ГБУЗ МО «Красногорская больница» Анастасия Лозикова.

Для прохождения диспансеризации достаточно иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС. После заполнения анкеты с пациентом проведут краткую беседу и назначат ряд исследований.

Пройти диспансеризацию могут жители от 18 до 39 лет раз в три года, а после 40 лет - ежегодно. Записаться можно через call-центр по номеру 122 либо через региональный портал госуслуг.

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Красногорск Здравоохранение Больницы Диспансеризация
26 октября 2024, 13:27
Встречу для семей с детьми с особенностями развития провели в Красногорске
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Представители профильных ведомств разного уровня провели мероприятие с участием семей, воспитывающих детей с особенностями развития и инвалидностью, в Красногорске. На ней обсудили, какая помощь необходима и какие меры поддержки являются эффективными.

Свыше 40 участников встречи задали десятки вопросов. Большинство из них касалось темы здравоохранения.

«Сегодня была проведена плодотворная работа. В основном это были вопросы обеспечения лекарственными средствами, записи к специалистам. Все вопросы приняты, даны соответствующие ответы, а какие-то если вопросы индивидуального плана - мы записали и будем оказывать содействие в их решении», - сказала заведующая Отделом социального обслуживания Министерства социального развития Московской области Ольга Катаева.

На встрече обсудили действующие в Московской области меры поддержки для семей с детьми-инвалидами. К примеру, ежемесячное пособие, компенсация на приобретение школьной формы, путевки в санатории.

Кроме того, объявили об открытии нового корпуса Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации на Центральной улице. Это произойдет в феврале 2025 года.

В центре будут работать трудовые мастерские. Здесь детей будут обучать ремеслам, помогать им адаптироваться в обществе.

Также для каждого городского округа Подмосковья создадут специальную онлайн-группу со специалистами Министерства социального развития. Родители смогут оперативно решать вопросы с помощью этого инструмента.

Отметим, что это уже второе подобное мероприятие в 2024 году. Идею их проведения предложили вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева и министр социального развития Андрей Кирюхин.

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Красногорск Дети Семья
26 октября 2024, 10:57
Конкурс народно-певческого искусства пройдет в Раменском
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Открытый фестиваль-конкурс «Покровский хоровод» организуют во дворце культуры «Победа» в Раменском. В нем поучаствуют мастера народного пения и начинающие исполнители.

Поучаствовать могут дети, обучающиеся в школах искусств, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования, творческих коллективах и ансамблях народной музыки и фольклора.

Они проверят свои силы в трех номинациях. Это солисты, дуэт, трио и хор - народный и фольклорный. В жюри - профессионалы по народно-певческому искусству и фольклору, а также работники ДК «Победа».

Председателем жюри стала Народный артист России, солистка «Москонцерта», эксперт телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» Надежда Крыгина. Также в составе жюри заслуженный артист Российской Федерации Петр Сорокин.

Отметим, что конкурс ежегодный. Организовывают его администрация Раменского городского округа Московской области и Комитет по культуре и туризму.

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Раменское конкурсы Фольклор

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