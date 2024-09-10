Выставку ко дню рождения писателя Крупина открыли в библиотеке Балашихи

На церемонию открытия экспозиции приехал депутат городского совета Балашихи, член фракции «Единая Россия» Андрей Холод.

«Владимир Крупин - это не просто талантливый писатель, это человек, который внес огромный вклад в формирование духовного облика нашей страны. Такие мероприятия, как эта выставка, помогают молодому поколению не только познакомиться с его творчеством, но и глубже понять важность культурного наследия, - подчеркнул он.

Выставка продлится до конца сентября. Жители округа смогут посмотреть редкие экземпляры книг писателя, узнать о его жизни и творчестве.

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