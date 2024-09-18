Выставку книг о Балашихе открыли в новом сквере «Семьи, любви и верности»

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Победителей окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года» наградили в Рязани. Почти половину наград — 22 из 47 — получили предприятия из Московской области. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Подмосковные экспортеры стали лучшими в шести номинациях премии, еще в нескольких получили награды.

Компания по производству протезов нижних конечностей «Метиз Производство» стала лучше в своей номинации.

«На сегодняшний день наше производство выпускает механические, пневматические, гидравлические коленные модули, углепластиковые стопы. Есть у нас и бионический протез руки. Осталось сделать электронный коленный модуль, и мы войдем в элиту передовых компаний, которые практически полностью закрывают все потребности пациентов любого возраста, любой активности», - говорит собственник компании Яна Ермалюк.

Производитель кормов для животных «Капитал-ПРОК» также стал лучшим в своей категории. Маркетплейс «Вайлдберриз» принес еще одно первое место, а компания «Мираторг» победила сразу в трех номинациях.

Победители представят Подмосковье и ЦФО на всероссийском этапе, который пройдет в конце года.

Поддержку экспортерам Подмосковья оказывает Фонд ВЭД Московской области. Подробнее об этом можно узнать на сайте exportmo.ru.

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