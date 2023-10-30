Выставку керамики «Форма и цвет» откроют в музее в Сергиевом Посаде
Выставка работ художников-керамистов Галины Ямбаршевой и Сергея Сиганькова «Форма и цвет» откроется в литературном музее-заповеднике «Абрамцево» в Сергиеовм Посаде 3 ноября. На ней представят более 200 произведений.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на выставке представят более 200 произведений керамики.
Галина Ямбаршева изображает в своем творчестве городские и деревенские пейзажи, отражая в них любовь к жизни и природе. Сергей Сиганьков создает яркие и динамичные скульптуры.
Выставка будет работать до 3 декабря.
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