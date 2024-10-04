04 октября 2024, 22:55

Выставку картин живописца Владимира Уточкина открыли в галерее в Мытищах

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Работы в масляной и акварельной технике художника Владимира Уточкина можно увидеть в художественной галерее городского округа Мытищи. Выставка картин, посвященных природе России, продлится до 13 октября.

Работы одного из основателей Ассоциации художников Мытищ - живописца Владимира Уточкина можно увидеть в мытищинской галерее. Выставка пройдет до 13 октября.

Владимир Уточкин родился в 1938 году в поселке Шереметьевский Мытищинского района. Он окончил Федоскинское художественное училище и работал на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи.

Его работы отличаются тщательной прорисовкой деталей, продуманной композицией, техничным исполнением, художественным вкусом и пониманием цвета и неяркого колорита, присущего природе средней полосы России. Автор с одинаковым успехом работал маслом и в технике акварели.

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Выставки Мытищи Картины
04 октября 2024, 22:44
Гимнастка Елена Карпухина передала музею в Мытищах предметы из личного фонда
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Историко-художественный музей в городском округе Мытищи в очередной раз принял дар от чемпионки мира по гимнастике Елены Карпухиной. Женщина передала свои фото, документы, награды.

Встреча с советской гимнасткой, заслуженным мастером спорта Советского Союза, абсолютной чемпионкой мира 1967 года Еленой Алексеевной Карпухиной прошла в Мытищинском историко-художественным музее. Спортсменка торжественно передала в дар музею предметы из личного фонда - фотографии, документы, спортивные награды и гимнастические снаряды.

Спортивную карьеру Елена Карпухина завершила более 50 лет назад. Несмотря на это, она по прежнему живет активной жизнью. Родилась будущая чемпионка мира в Бутырской тюрьме, где ее мать отбывала наказание. Судьба женщины тесно связана с Мытищами. Более десяти лет она жила в Тайнинском вместе с бабушкой.

Личные вещи - не первый подарок Елены Карпухиной историко-художественному музею. Автобиографическую книгу «Мой путь из проклятий и роз!» с авторскими ремарками и дарственной подписью она подарила в июне прошлого года.

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Спортсмены Выставки Мытищи Музеи
04 октября 2024, 20:41
Мытищи заняли первое место в рейтинге Подмосковья по борьбе с незаконной торговлей
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Вопросы выявления нелегальных торговых точек обсудили на еженедельном совещании в администрации городского округа Мытищи. Муниципалитет стал лидером в рейтинге Московской области по борьбе с незаконной торговлей.

Проверки объектов торговли проводят каждый день. Есть список адресов, где чаще всего работают нарушители.

С начала года в городском округе Мытищи изъяли 700 килограммов плодово-овощной продукции, более четырех тонн бахчевых, 15 килограммов изделий из трикотажа и 48 футляров с очками. Также за год провели 32 проверки на точках торговли алкоголем, организовали восемь контрольных закупок и изъяли свыше 800 бутылок спиртного.

Напомним, торговлю алкоголем рядом с образовательными учреждениями запретили. Сейчас рассматривают увеличение допустимого радиуса, в пределах которого нельзя продавать спиртное, до 100 метров. Отметим также, что городской округ Мытищи занял первую строчку рейтинга Подмосковья по борьбе с незаконной торговлей.

По всем вопросам можно обратиться в управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, по телефону: 8 495 581-13-48 или по электронной почте: potrebrinok2012@yandex.ru.

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Мытищи Торговля
04 октября 2024, 19:32
Воробьев поздравил Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном с 10-летием
Александра Степанова
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 10-летием Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном. Он приехал накануне Дня учителя, чтобы поблагодарить педагогов за работу и пообщаться с ребятами.

«Я сегодня здесь, в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей - самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Ребята, которые учатся здесь, учатся с удовольствием, достигают результатов. Желаю вам, дорогие школьники, чтобы все самые смелые мечты, которые вы вынашиваете в своих светлых головах, реализовались», - сказал губернатор.

В этом году Физтех-лицей имени Капицы стал лучшей школой страны по конкурентоспособности выпускников в рейтинге РАЭКС, обогнав МГУ.

Для Андрея Воробьева учителя и дети провели увлекательную экскурсию по лицею. В одной из лабораторий губернатор высадил саженец «Андреевской» клубники - весной на территории лицея появится ягодная поляна. А в лаборатории тестирования продуктов ученики 3-4 классов показали главе региона, как они делают крем для своих мам. Также школьники продемонстрировали собственные разработки, например, собранный из велосипедных колес «Марсоход».

В прошлом году на базе лицея появились учебный корпус начальной школы на 425 мест, кампус для проживания на 200 мест и первый в России детский Технопарк. В его составе 55 лабораторий: «Биохимтех», «Цифратех», «Мехтех», «Кванттех», «Техпред», экспериментальная агрозона, инженерные и творческие мастерские, и другие.

После окончания лицея выпускники с легкостью поступают в лучшие российские вузы: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, более 75% - в МФТИ. В этом году среди выпускников школы 88 медалистов, 66 ребят, получивших высший балл на ЕГЭ и 16 мультистобальников.

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Вузы Андрей Воробьев Учителя Школьники Долгопрудный
04 октября 2024, 19:31
Участники «Активного долголетия» из Дмитрова побывали в Центре Иосифа Кобзона
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Участники клуба «Активное долголетие» в Дмитрове съездили в Одинцовский округ. Одна группа отправилась на областной фестиваль «Живем ярко!», а вторая — в культурно-досуговый центр Иосифа Кобзона.

Областной фестиваль «Живем ярко!» в Одинцове посвятили Дню пожилого человека и 5-летнему юбилею «Активного долголетия». В делегацию от Дмитровского округа вошли активные участники клуба. Пенсионеры в составе хора на тысячу человек исполнили любимые песни.

«Уже целых пять лет проект объединяет нас своими активностями, творческими занятиями и стремлением жить полной жизнью! Мы дружим, творим, учимся, радуемся своему состоянию и дарим позитив окружающим!», - поделилась настроением одна из участниц дмитровской делегации на фестивале.

Вторая группа отправилась на экскурсию в село Успенское Одинцовского района, где посетила культурно-досуговый центр Иосифа Кобзона. Пенсионеры ознакомились с увлекательными экспонатами, которые передали культурный фонд «Кобзон», а также общественные организации и вдова - Нелли Кобзон. Они увидели личные книги, фотографии, диски, награды, архивные материалы и костюмы.

«Очень впечатлила поездка в центр Иосифа Кобзона! Атмосфера концертной жизни, дух творчества, достижений и заслуг. Как будто прикоснулась к творчеству артиста по-новому. Хочется слушать его песни, и зазвучат они для меня теперь по-другому», - рассказала о поездке одна из экскурсанток группы.

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Пенсионеры Фестивали Активное долголетие Дмитров

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