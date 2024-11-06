Выставку картин учителей школ искусств открыли в Истре

В структурном подразделении «Детская школа искусств „Вдохновение“ стартовала выставка работ преподавателей художественных отделений Детской школы искусств имени Ширшова в Истре и Петрово-Дальневской детской школы искусств в Красногорске.

Такие мероприятия позволяют преподавателям и ученикам познакомиться с творчеством своих коллег и наставников. На выставке можно увидеть разнообразие художественных техник, стилей и направлений в живописи и прикладном искусстве.

В этом году свои работы представили педагоги из Дедовской детской музыкальной школы, а также школ искусств из Глебовского, Истры и Красногорска.

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