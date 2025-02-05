05 февраля 2025, 12:59

Выставку картин местного художника откроют в Химках 6 февраля

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках готовится к открытию персональная выставка под названием «Времена года», которая пройдет в клубе «Активное долголетие». Торжественное открытие будет организовано в формате литературных чтений.

На выставке будут представлены работы химкинского художника, члена Союза художников Подмосковья Валерия Евсеева. Его картины отражают красоту природных пейзажей нашей страны и раскрывают символические особенности каждого из четырех времен года.

«Мы очень рады, что в нашем клубе открывается такая замечательная выставка, посвященная красоте родной природы. Уверена, что картины подарят посетителям много положительных эмоций и вдохновения», - поделилась член клуба «Активное долголетие» Ирина Петрова.

Открытие выставки запланировано на четверг, 6 февраля и пройдет в клубе «Активное долголетие», расположенном на улице Кирова, дом 24.

Недавно для участников клуба «Активное долголетие» была организована «Дискотека 80-х». Представители старшего поколения могли насладиться танцами под музыкальные хиты своего времени, а также принять участие в тематических конкурсах, вдохновленных атмосферой СССР.

Выставки Химки Картины Художники
05 февраля 2025, 13:39
Более 660 тыс. поездок совершили в автобусах с баннером «Зима в Подмосковье»
АО "Мострансавто"
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С середины декабря на маршруты «Мострансавто» вышли 60 брендированных автобусов в рамках проекта «Зима в Подмосковье». За это время на них совершили более 660 тысяч поездок. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили в Минтрансе региона.

По данным ведомства, проезды по соцкартам оплатили 340 тысяч раз, банковскими картами - 220 тысяч раз, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» - 95 тысяч раз.

Проект «Зима в Подмосковье» знакомит жителей и туристов с зимними достопримечательностями региона. Зимой автобусы украшают символикой проекта, а для пассажиров подготавливают сайт-путеводитель.

Отмечается, что компания «Мострансавто» ежегодно участвует в программах «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье» для развития туризма.

Автобусы
05 февраля 2025, 13:07
Спортсменки из Одинцова выступят на турнире по трюкам на велосипеде
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Защищать честь Московской области на всероссийских соревнованиях по BMX freestyle приглашают талантливых девушек в возрасте от 16 до 25 лет, готовых показать свои навыки по BMX-race или трюковым самокатам. Для участия нужно снять минутное видео с демонстрацией своих умений: выполнения трюков, катания по скейт-парку.

Готовый ролик нужно отправить до 20 февраля в сообщения группы ВКонтакте @coach_legis или на электронную почту glav.uor1@gmail.com. К видео нужно приложить информацию о себе: ФИО, год рождения и контактный телефон для связи.

Девушки, которые пройдут отбор, получат уникальную возможность представлять Московскую область на всероссийских соревнованиях. Все расходы, включая проезд, проживание и питание, берут на себя организаторы.

Тренировки будут проходить под руководством опытных наставников - Алексея Малинина и Олега Теряева, которые являются признанными специалистами в BMX-фристайле. Занятия будут проводиться в одном из лучших парков для экстремальных видов спорта - «Rampstroy House» в Москве, где созданы идеальные условия для оттачивания мастерства.

Кроме того, участницы команды получат всестороннюю поддержку в профессиональном развитии: от индивидуальных тренировок до помощи в построении спортивной карьеры. Это отличный шанс не только улучшить свои навыки, но и заявить о себе на всероссийском уровне.

Одинцово Спортсмены
05 февраля 2025, 13:02
Медиков в Химках наградили к профессиональному празднику
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню женщины-врача, состоялось в поликлинике №7. Коллектив поздравили коллеги и местные депутаты.

Депутат окружного совета Наталья Каныгина отметила, что работа врача - это настоящее призвание. «Врачи не только лечат болезни, они возвращают людям силы, веру в себя и надежду на лучшее. Спасибо вам за вашу мудрость, терпение и труд», -добавила Наталья Каныгина. Медикам вручили цветы и благодарственные письма.

«Я горжусь нашими специалистами, нашими женщинами, которые ежедневно делают все возможное для здоровья жителей Химок. Мы не просто лечим, мы стараемся поддержать каждого пациента, и это наша главная миссия», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина. Депутаты также отметили, что в Химках активно реализуются различные программы поддержки медицинских работников, которые направлены на улучшение условий труда, повышение квалификации и развитие материально-технической базы здравоохранительных учреждений. Одна из таких инициатив - губернаторская программа «Социальная ипотека», которая действует в регионе с 2016 года.

Здравоохранение Больницы Химки Врачи Медицина
05 февраля 2025, 12:44
Танцоры из Лосино-Петровского приняли участие в международном конкурсе
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Ансамбль народного танца «Выкрутасы» представил Лосино-Петровский округ на седьмом международном фестивале-конкурсе национального танца «Встреча друзей». Коллектив завоевал сразу две победы.

Состязание прошло в деловом комплексе «Мир» в Реутове. Его проведение поддержал Государственный Российский Дом Народного творчества имени В. П. Паленова.

Творческий коллектив из Лосино-Петровского представил номера в номинации «Народный танец». За выступления им вручили дипломы лауреата I степени.

Руководителя ансамбля, Заслуженнего работника культуры Московской области Веру Исхакову, отметили благодарственным письмом оргкомитета за большой вклад в развитие творчества.

В состав жюри вошли Народный артист Чеченской Республики Тамерлан Мурашев, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Анна Калыгина, Заслуженный артист Российской Федерации и Республики Калмыкия, экс-солист ансамбля народного танца имени И. Моисеева, член жюри телепроекта «Большие и маленькие» Рамиль Мехдиев и Заслуженная артистка России Татьяна Евсюкова.

Лосино-Петровский конкурсы

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