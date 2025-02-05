Выставку картин местного художника откроют в Химках 6 февраля

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На выставке будут представлены работы химкинского художника, члена Союза художников Подмосковья Валерия Евсеева. Его картины отражают красоту природных пейзажей нашей страны и раскрывают символические особенности каждого из четырех времен года.

«Мы очень рады, что в нашем клубе открывается такая замечательная выставка, посвященная красоте родной природы. Уверена, что картины подарят посетителям много положительных эмоций и вдохновения», - поделилась член клуба «Активное долголетие» Ирина Петрова.

Открытие выставки запланировано на четверг, 6 февраля и пройдет в клубе «Активное долголетие», расположенном на улице Кирова, дом 24.

Недавно для участников клуба «Активное долголетие» была организована «Дискотека 80-х». Представители старшего поколения могли насладиться танцами под музыкальные хиты своего времени, а также принять участие в тематических конкурсах, вдохновленных атмосферой СССР.