Выставку картин местного художника откроют в Химках 6 февраля
В Химках готовится к открытию персональная выставка под названием «Времена года», которая пройдет в клубе «Активное долголетие». Торжественное открытие будет организовано в формате литературных чтений.
На выставке будут представлены работы химкинского художника, члена Союза художников Подмосковья Валерия Евсеева. Его картины отражают красоту природных пейзажей нашей страны и раскрывают символические особенности каждого из четырех времен года.
«Мы очень рады, что в нашем клубе открывается такая замечательная выставка, посвященная красоте родной природы. Уверена, что картины подарят посетителям много положительных эмоций и вдохновения», - поделилась член клуба «Активное долголетие» Ирина Петрова.
Открытие выставки запланировано на четверг, 6 февраля и пройдет в клубе «Активное долголетие», расположенном на улице Кирова, дом 24.
Недавно для участников клуба «Активное долголетие» была организована «Дискотека 80-х». Представители старшего поколения могли насладиться танцами под музыкальные хиты своего времени, а также принять участие в тематических конкурсах, вдохновленных атмосферой СССР.