Выставку картин китайских и российских художников откроют в Мытищах 11 октября

В рамках фестиваля искусств России и Китая в Мытищах открыли выставку работ российских и китайских художников «Москва-Пекин». Экспозицию посвятили 75-летию дружбы и культурного обмена между этими странами. Свои работы в Мытищинском историко-художественном музее представили лучшие мастера. Посетить выставку можно уже со 2 октября, а торжественное открытие экспозиции организаторы запланировали на 11 октября, гостей ждут к 16:00.

Президент Международной академии культуры и искусства Петр Стронский и директор галереи ArtMila Лю Цзя выступят на открытии с торжественной речью, также они вручат дипломы участникам фестиваля.

Петр Стронский - известный на весь мир художник, академик Российской академии художеств, президент Международной академии культуры и искусства. Произведения этого мастера выставлены в самых именитых галереях мирового уровня: Третьяковской, музее «Московский Кремль», музее семьи Рерихов в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Экспозицию «Москва-Пекин» можно посетить по Пушкинской карте, а по Менделеевской предоставляют льготы.

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