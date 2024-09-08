08 сентября 2024, 19:25

Выставку картин «Человек труда» открыли в Подольске

Читайте нас в: Google Новости

В Подольске открылась первая выставка «Человек труда», посвященная труду и промышленности. В культурно-досуговом центре «Южный» на улице Молодежная, 4, представлены картины, созданные художниками-пленэристами на производстве «СПКБ-Техно».

Посетители могут увидеть уникальные работы, изображающие станки, рабочих, проволоку и необычные машины. Ассоциация художников-пленэристов ранее посетила подольское предприятие, чтобы в живой обстановке создать произведения искусства акварелью, карандашом и пастелью. Цеха, где обычно производят кабельную продукцию и оборудование, стали местом для творчества.

Кроме того, на предприятии регулярно проводятся экскурсии, демонстрирующие процесс производства. Подольск стал одним из первых муниципалитетов, развивающих промышленный туризм, что открывает новые возможности для роста и развития округа. Это также позволяет показать молодежи престижность рабочих профессий и вдохновить их на выбор карьеры в этой сфере. Выставка продлится до 28 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Выставки
08 сентября 2024, 20:17
Новый спортинвентарь получили школьники Люберец благодаря акции «Мячи — детям»
Читайте нас в: Google Новости
Акцию «Мячи — детям» провели в Люберцах. Член правления федерации футбола округа Дмитрий Кудинов передал волейбольные и баскетбольные мячи ученикам школы № 51 и гимназии № 24.

Дмитрий Кудинов сообщил, что продолжает реализовывать программу «Мячи - детям» и теперь учащиеся еще двух школ будут заниматься физической культурой и спортом с обновленным инвентарем.

Напомним, что благотворительная акция стартовала несколько лет назад и охватила образовательные учреждения Люберец, Дзержинского и других округов Московской области. Проект также распространился на новые территории РФ, включая ДНР, ЛНР и Абхазию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Школьники Общественные акции
08 сентября 2024, 18:57
Еще одной семье в Коломне провели газ благодаря мерам региональной поддержки
Читайте нас в: Google Новости
Еще одна многодетная семья из поселка Пески под Коломной получила возможность пользоваться природным газом в своем доме на улице Привокзальной. После 10 лет использования плиты на баллонном газе, твердотопливного и электрических котлов, голубое топливо стало для них настоящим спасением, обеспечив уют и комфорт с минимальными затратами благодаря региональным мерам дополнительной поддержки.

Благодаря дополнительной поддержке все работы по газификации были выполнены бесплатно, а за газовое оборудование они заплатили всего 30 тысяч рублей, остальную сумму покрыла льгота.

Отметим, что с начала года в городском округе Коломна по льготной программе догазифицировано 20 домов, в восьми из которых проживают многодетные семьи. Региональные меры поддержки включают бесплатные работы внутри участка заявителя и возмещение расходов на газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Социальная газификация
08 сентября 2024, 18:29
Жители Можайского округа посетили Бородинское поле в День воинской славы
Пресс-служба администрации Можайского округа
Читайте нас в: Google Новости
Во Владимирском соборе Спасо-Бородинского женского монастыря утро памятного дня началось с Божественной литургии, на которой прихожане почтили память защитников Отечества. После службы многочисленные верующие отправились крестным ходом к Батарее Раевского, где состоялся торжественный церемониал под названием «Память вечная вам, братья».

На мероприятии директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев поприветствовал собравшихся, и в сопровождении военного оркестра был отслужен поминальный молебен. Благодарные потомки возложили цветы и венки к монументам, отдавая дань уважения героям.

На площади у здания музея участники мероприятия насладились выступлением военного оркестра, создавая атмосферу торжественности и единства. С каждым годом все больше гостей посещают Бородинское поле в день годовщины знаменитой битвы, чтобы почтить память воинов, защищавших наше Отечество 212 лет назад.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Можайск
08 сентября 2024, 18:16
Явка на выборах в Подмосковье составила 22,72% к вечеру воскресенья
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Мособлизбирком подсчитал явку на выборах депутатов в городских округах Подмосковья к вечеру воскресенья. Результаты опубликовал официальный Telegram-канал комиссии.

Явка 8 сентября к 18:00 составила 22,72%. На избирательных участках свой выбор сделали 16,96%.

«Дистанционное электронное голосование - 87,24%», - сообщили в Мособлизбиркоме.

К 15:00 явка на выборах в Подмосковье составила 21,36%. На участки к тому моменту пришли 15,58% избирателей, остальные сделали выбор в формате ДЭГ.

Выборы 8 сентября начались в 08:00. Свои двери для жителей открыли 1608 участков. Голосование проходит в 28 городских округах Московской области.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что выборы в регионах России проходят в экстремальных условиях , но Центризбирком зарегистрировал минимум нарушений.

Депутаты Россия Выборы

Новости по теме