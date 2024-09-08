Выставку картин «Человек труда» открыли в Подольске

Посетители могут увидеть уникальные работы, изображающие станки, рабочих, проволоку и необычные машины. Ассоциация художников-пленэристов ранее посетила подольское предприятие, чтобы в живой обстановке создать произведения искусства акварелью, карандашом и пастелью. Цеха, где обычно производят кабельную продукцию и оборудование, стали местом для творчества.

Кроме того, на предприятии регулярно проводятся экскурсии, демонстрирующие процесс производства. Подольск стал одним из первых муниципалитетов, развивающих промышленный туризм, что открывает новые возможности для роста и развития округа. Это также позволяет показать молодежи престижность рабочих профессий и вдохновить их на выбор карьеры в этой сфере. Выставка продлится до 28 сентября.

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