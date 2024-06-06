06 июня 2024, 09:18

Выставку исторических портретов открыли в Коломне

Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"
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Выставка «История в лицах» стартовала в коломенской картинной галерее «Дом Озерова». На ней представили портреты выдающихся деятелей русской культуры.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, в экспозиции можно увидеть автолитографию портрета Пушкина в исполнении Анатолия Захарова. Заслуженный художник России является одним из самых талантливых портретистов страны.

Выставка продлится до 30 июня. Подробнее о ней можно узнать по ссылке.

Сейчас в коломенской галерее работают три выставочных зала. Там регулярно представляют работы в жанрах скульптуры, живописи, фотографии и народного творчества.

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Коломна Выставки
05 июня 2024, 23:59
Подмосковный параатлет Денис Гнездилов установил рекорд в толкании ядра
Getty Images
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Спортсмен Денис Гнездилов из Подмосковья установил новый всероссийский рекорд в толкании ядра по параатлетике. Соответствующее достижение было зарегистрировано на кубке чемпионов.

Представитель Подмосковья, чемпион паралимпийских игр и заслуженный мастер спорта России Денис Гнездилов установил новый рекорд России в классе F40, достигнув результата в толкании ядра в 11 метров 57 сантиметров на соревнованиях «Кубок чемпионов по параатлетике».

Денис Гнездилов стал победителем паралимпиады 2020 года, где он установил мировой рекорд в толкании ядра - 11 метров 16 сантиметров. Атлет из Подмосковья выступает за региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским видам спорта.

Соревнования кубка чемпионов по параатлетике проходят с 3 по 7 июня в Екатеринбурге на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец». Турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Рекорды
05 июня 2024, 23:38
Рекультивацию полигонов ТКО в Подмосковье рассмотрели на форуме «Экология»
Минэкологии
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Международный форум «Экология» завершился в Подмосковье. Мероприятие проводится в 15-й раз и посвящено ликвидации накопленного вреда.

Руководитель ГБУМО «Дирекция экологических проектов» Оксана Родионова приняла участие в пленарной сессии форума. Она поделилась опытом региона в проведении рекультивации объектов накопленного вреда с 2017 года, отметив, что специалисты самостоятельно проложили путь в этой важной работе и теперь могут делиться опытом с коллегами из других регионов.

Деятельность по рекультивации объектов накопленного вреда проводится в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». За восемь лет более 327 гектаров земель, загрязненных свалками, были рекультивированы в Подмосковье. Соответствующие мероприятие помогли улучшить качество жизни почти свыше 2,2 миллиона человек.

Оксана Родионова выразила готовность помочь другим регионам в важной работе по улучшению состояния окружающей среды через ликвидацию объектов накопленного вреда. Работы по рекультивации на оставшихся шести полигонах ТКО в Подмосковье будут завершены в этом году.

«Мы всегда открыты к диалогу и готовы помочь в общей важной работе по улучшению состояния окружающей среды путем ликвидации объектов накопленного вреда», - подытожила Оксана Родионова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свалки Полигоны Нацпроекты Экология
05 июня 2024, 23:21
Хоккеисты из Красногорска завоевали бронзу на чемпионате Москвы и области
фото: Полина Абрамович и Ксения Кувалдина
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Команда РАНХиГС из Красногорска завоевала бронзовые медали открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области. В матче за третье место они соревновались с представителями РГСУ из Москвы и одержали победу со счетом 5:2.

В прошлом сезоне команда РАНХиГС не попала в тройку лучших из восьми участников, но в этом году среди 35 участников чемпионата стала бронзовым призером.

Другая команда Московской области «Армада» из Одинцовского городского округа стала серебряным призером малого кубка, а хоккеисты Губернского колледжа из Серпухова также вошли в тройку лучших. Семь команд из различных районов Подмосковья участвовали в розыгрыше большого кубка.

Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спортсмены Хоккей
05 июня 2024, 23:05
Вопросы обеспечения безопасности на водоемах рассмотрели в Подмосковье
фото: Полина Абрамович и Ксения Кувалдина
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Заседание коллегии Главного управления МЧС России по Московской области состоялось 5 июня в Химках. Мероприятие прошло под председательством руководителя чрезвычайного ведомства региона генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина.

В ходе заседания обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Подмосковье. В мероприятии приняли участие руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области Сергей Самолевский, начальник Московской областной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов, а также представители других служб и ведомств.

Основное внимание уделили подготовке к купальному сезону в Подмосковье. Главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Рашид Мусаев сообщил о планах открыть 81 пляж в муниципальных образованиях региона. Инспекторы ГИМС помогают муниципалитетам в обеспечении безопасности на водных объектах, проводят рейды для выявления незаконных пляжей.

Сергей Полетыкин поручил провести разъяснительную работу с детьми о безопасности на водоемах, организовать занятия по этой теме в лагерях и учреждениях образования, а также провести акцию «Научись плавать» во время летних каникул.

На заседании также подвели итоги весеннего половодья 2024 года в Московской области и обсудили планы развития подразделений добровольной пожарной охраны в регионе.

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Спасатели Химки

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