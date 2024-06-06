Выставку исторических портретов открыли в Коломне

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, в экспозиции можно увидеть автолитографию портрета Пушкина в исполнении Анатолия Захарова. Заслуженный художник России является одним из самых талантливых портретистов страны.

Выставка продлится до 30 июня. Подробнее о ней можно узнать по ссылке.

Сейчас в коломенской галерее работают три выставочных зала. Там регулярно представляют работы в жанрах скульптуры, живописи, фотографии и народного творчества.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».