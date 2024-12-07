07 декабря 2024, 13:28

Выставку эскизов мультфильма «Снежная королева» открыли в галерее в Химках

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В картинной галерее имени Горшина в Химках открыли выставку, которая посвящена советскому мультфильму «Снежная королева». Посетители смогут увидеть декорации и узнать о том, как создавалось культовое произведение.

В экспозиции есть подлинные эскизы и сохранившиеся слайды, которые создали художники Леонид Шварцман и Александр Винокуров. Здесь есть и 30 оригинальных иллюстраций к печатному изданию сказки.

На открытии выступили главный хранитель галереи Анна Шарыгина и муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

«Впервые в Подмосковье представлены подлинные эскизы и целлулоидные слайды, созданные в 1950-х годах для одного из самых известных анимационных фильмов советского времени. „Снежная королева“ - это не просто мультфильм, а произведение искусства, которое объединяет несколько поколений и продолжает вдохновлять художников и зрителей на протяжении десятилетий», - отметила Инна Монастырская.

Каждый посетитель выставки может посидеть на троне Снежной королевы, собрать пазл из «ледяных осколков» и сделать памятные фото. Также пришедшим на открытие подарили открытки с изображениями героев мультфильма.

Отметим, что выставка - это совместный проект галереи и Государственного Музея кино.

«Мультфильм „Снежная королева“ получил признание не только в СССР, но и за его пределами. Он был показан на международных фестивалях и получил несколько наград, что способствовало росту интереса к советской анимации за рубежом. Это говорит о том, что советская анимация оказала влияние даже на такие крупные западные студии», - сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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Выставки Химки
07 декабря 2024, 14:13
Коллектив «Мособллеса» в Дмитровском округе наградили грамотой Мособлдумы
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Директор Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Андрей Купцов получил почетную грамоту Московской областной думы. Награду вручили за активное участие в реализации экологических инициатив и высокий профессионализм.

В июне этого года сотрудники лесничества провели экологическую акцию «Чистый лес» на территории Хлебниковского участкового лесничества. В мероприятии, собравшем около 50 участников, включая сотрудников Дмитровского филиала, представителей Московской областной думы, администрации городского округа Мытищи, волонтеров и местных жителей, было собрано около восьми кубометров бытового мусора и складировано 20 кубометров валежной древесины на площади пять гектаров.

«Эта почетная грамота - признание наших усилий по сохранению лесных ресурсов региона. Акция „Чистый лес“, проводимая в Подмосковье второй год подряд, помогает привлечь внимание к важности соблюдения санитарных и пожарных норм в лесах. Не забывайте, отдыхая на природе, оставлять за собой порядок!» - подчеркнул Андрей Купцов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов также отметил значимость работы специалистов лесной отрасли и участковых лесничеств в обеспечении безопасности и экологической сохранности лесов Подмосковья.

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Награды Дмитров
07 декабря 2024, 14:05
Лучших волонтеров наградили в Международный день добровольца в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В филиале центрального дворца культуры «Созвездие» в Дмитрове прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному дню добровольца. На нем чествовали волонтеров, чья активная работа и добрые дела заслужили особого признания.

На событии собрались около 100 участников, включая студентов Дмитровского техникума, Дмитровского института непрерывного образования, Дмитровского рыбохозяйственного технологического института, представителей общественных организаций, депутатов и жителей округа. Все они внесли значительный вклад в развитие волонтерского движения.

Особую награду получили депутат Дмитровского округа Александра Нечай и руководитель компании «ТЭК-эксперт» Сергей Зерщиков. Им были вручены медали «За участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины» и благодарственные письма от воинской части 53015 Южного военного округа за помощь фронту и поддержку семей участников СВО.

Награждение провел Виктор Михайлов, начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации округа. Он отметил значимость добровольческой деятельности для общества и поблагодарил всех участников за их труд.

На мероприятии также отметили волонтеров, которые участвовали в различных инициативах: сборе гуманитарной помощи, организации доставки продуктов для пенсионеров, помощи семьям участников СВО, а также в проектах по благоустройству городской среды и обеспечению безопасности на дорогах.

Завершилось событие праздничным концертом, который подарил всем присутствующим хорошее настроение и заряд вдохновения.

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Волонтеры Дмитров
07 декабря 2024, 13:44
Концерт ко Дню Героев Отечества провели в Жуковском
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Во Дворце культуры в Жуковском организовали мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. На нем почтили память погибших героев и чествовали ныне живущих.

Участие в событии приняли Герои Советского Союза и Российской Федерации, депутат Государственной думы Роман Терюшков, депутаты Московской областной думы Лидия Антонова и Игорь Чистюхин, а также местные депутаты и жители города.

История Жуковского насчитывает свыше 100 Героев Советского Союза, Российской Федерации и Социалистического труда. Их именами назвали улицы города.

«Так как Жуковский - это город авиации, большинство из наших Героев - это летчики, летчики-испытатели. Они вносят огромный вклад в развитие авиации, подвергая опасности собственные жизни. Мы гордимся их подвигами и будем чтить их заслуги, передавая историю из поколения в поколение», - сказал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Отметим, что День чествования Героев Жуковского появился в 2002 году. Ежегодно его отмечают 14 ноября.

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Праздники Жуковский
07 декабря 2024, 13:35
Патриотические уроки о героях Великой Отечественной войны провели в Химках
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Сразу несколько мероприятий ко Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в борьбе за Москву провели в Химках. Для жителей организовали интеллектуальную игру и лекцию.

Участие в игре приняли муниципальный депутат Надежда Смирнова и ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов.

«Сегодня очень важно помнить свою историю, воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении и поддерживать тех, кто защищает наши границы. Посредством таких встреч у нас это отлично получается. Спасибо всем, кто принимает участие», - отметила Надежда Смирнова.

Тематическую лекцию провели в детской библиотеке № 3. В ней поучаствовал муниципальный депутат Артур Каримов.

«Контрнаступление стало настоящим примером героизма, сплоченности и патриотизма. Советские солдаты в условиях холода и нехватки боеприпасов сражались, проявляя невероятное мужество», - сказал Артур Каримов.

Отметим, что патриотические мероприятия регулярно проводят в различных учреждениях Химок. В этом году их состоялось уже более 500.

Муниципальный депутат Юлия Мамай отметила, что такие встречи позволяют познакомить жителей округа с выдающимися деятелями Химок и страны в целом.

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Химки История Патриотизм

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