31 октября 2024, 16:16

Выставку детских поделок открыли в дошкольном отделении СОШ № 2 в Лобне

Читайте нас в: Google Новости

Педагоги дошкольного отделения лобненской школы № 2 организовали яркую и вдохновляющую выставку поделок, созданных детьми и их родителями. Мероприятие, которое стало традиционным для детского сада, в этом году вновь порадовало всех участников и гостей.

Основная цель мероприятия - развитие совместной деятельности родителей и детей, а также формирование художественно-эстетического вкуса и фантазии у дошкольников. В этом году многие родители активно откликнулись на приглашение принять участие в выставке, и результаты их совместного творчества превзошли все ожидания.

«Осень - это удивительная пора, наполненная яркими красками и богатая природными материалами, такими как шишки, разноцветные листья и цветы. Природа стала неиссякаемым источником творчества и вдохновения для наших маленьких мастеров», - отметили организаторы выставки.

Для создания поделок использовались разнообразные природные материалы: шишки, желуди, листья, рябина, мох и многое другое. Дети с интересом рассматривают выставку и с гордостью рассказывают о своих творениях, делясь радостью от процесса создания и совместного творчества с родителями.

Выставка стала не только праздником творчества, но и важным шагом в укреплении семейных связей, что делает ее значимым событием в жизни детского сада и всей школьной общины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Дети Лобня
31 октября 2024, 16:06
Глава Люберец проверил качество питания в новой школе
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Читайте нас в: Google Новости
Школа «Спектр» в поселке Красково открылась в начале нового учебного года. Глава городского округа Владимир Волков посетил с проверкой учебное заведение.

Руководитель муниципалитета и родители школьников оценили организацию учебного процесса и качество питания в столовой. Владимир Волков рассказал, что учителя, родители и дети очень довольны просторной и современной школой, которая была построена при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В школе кушают с аппетитом, все нравится, а это высшая оценка качества для коллектива столовой», - отметил Владимир Волков. Школьники признались главе округа, что их любимыми блюдами являются пельмени и борщ.

В муниципалитете полностью обеспечены горячим питанием ученики начальной школы. 21 867 детей получают завтраки, а более 10 тысяч учащихся льготных категорий - бесплатное питание.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Школы Питание
31 октября 2024, 16:04
Командные соревнования по русскому шапочному бою пройдут в Балашихе
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Четвертого ноября в День народного единства состоится командный Кубок по русскому шапочному бою. Соревнования пройдут среди сборных городских округов Подмосковья на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы, мастера спорта международного класса Дмитрия Двали.

Шапочные бои, несмотря на кажущуюся простоту, являются очень серьезной нагрузкой. Нетренированные граждане выдерживали два-три раунда. Соревнования придумали наши предки как тренировку перед традиционными для России кулачными боями.

Такие бои развивают чувство дистанции, пластичность, гибкость, координацию движения и реакцию. Победа зависит не только от силы и ловкости, но и от того как боец спланирует атаку или защиту. Правила шапочных боев очень просты - нельзя наносить удары руками, ногами и нельзя хватать противника за одежду или конечности. Нужно уклоняться от выпадов соперника, при этом проводить собственные атаки, пытаясь смахнуть с противника шапку. Эти простые правила делают бой очень зрелищным.

Спортивная встреча пройдет в Ледовом дворце «Арена-Балашиха». Начало в 13:00 часов. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
31 октября 2024, 16:03
Победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» наградили в Балашихе
Читайте нас в: Google Новости
Региональный конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводится в Балашихе в рамках губернаторской программы по ремонту подъездов многоквартирных домов уже более пяти лет. Победителей традиционно выбирали по номинациям. Финалисты получили в награду путешествия по России.

Участников областного конкурса поздравил начальник управления капитального ремонта многоквартирных домов Министерства ЖКХ Московской области Александр Волков и заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин. Они наградили победителей за 2022–2023 годы, так как в это время итоги конкурса не подводились из-за пандемии.

В финал вышли жители микрорайона Железнодорожный. В номинации «Лучший тематический подъезд» по тематике «Чем знаменит городской округ» первое место досталось подъезду № 1 дома № 12 на улице Пушкина, а в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» победила парадная № 3 дома № 36 на улице Маяковского.

«Конкурс на лучший подъезд привлекает значительное внимание жителей Подмосковья. Активное участие горожан обусловлено не только привлекательными призами, но и желанием улучшить условия проживания в своих домах. Жители стремятся применить дизайнерские решения и используют качественные материалы, вкладывая собственные средства, чтобы повысить свои шансы на победу. Это свидетельствует о высоком уровне вовлеченности и заинтересованности в данном мероприятии», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводится в регионе уже шесть лет и ежегодно в нем принимает участие более 200 подъездов со всего Подмосковья. Традиционно победители конкурса получают в награду путешествия по России. На этот раз они отправятся с экскурсией в Нижний Новгород.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха конкурсы
31 октября 2024, 16:02
Патриотическая акция в память о бойцах СВО прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Жители, военнослужащие и их родные возложили цветы к памятнику «Отстоявшим Отчизну» и мемориалу защитникам Отечества в Химках. Там прошла патриотическая акция.

Участие в патриотической акции приняли муниципальные депутаты, кадеты, ветераны и просто неравнодушные жители.

«Сегодня наша обязанность - сохранить память о воинах, отдавших свою жизнь во имя России. Мы сделаем все для того, чтобы наше подрастающее поколение помнило своих героев», - отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

После торжественного возложения участников пригласили на выставку в комплексе «Артишок» в парке имени Льва Толстого. Собравшиеся ознакомились с портретами бойцов специальной военной операции из разных уголков страны. Также жителям показали документальный фильм о буднях военнослужащих.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Патриотизм

Новости по теме