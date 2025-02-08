Выставку археологических находок открыли в Пущинском музее в Серпухове

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Найденные артефакты помогают исследовать развитие древних поселений вдоль берега Оки в эпоху Средневековья. Раскопки проводили на двух памятниках. В них приняли участие школьники, жители округа, студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и волонтеры «Русского географического общества».

Посетители выставки увидят древние украшения, старинные деньги, керамику и предметы быта. Там также представили фото с раскопок. Выставка артефактов продлится в Пущине до 28 февраля.

Отметим, что организаторы Окской археологической экспедиции планируют продолжить раскопки в этом году и приглашают всех желающих принять участие в исследовании родного края.