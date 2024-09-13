Выставку антифашистских плакатов провели в Химках

Политический совет местного отделения партии «Единая Россия» провели в Солнечногорске. На мероприятии обсудили итоги выборов в местный Совет депутатов и наметили планы на будущее.

На заседании было принято решение о создании фракции «Единой России» в составе Совета, в которую войдут 20 избранных депутатов, включая партийцев и единомышленников.

Кроме того, представители фракции предложили кандидатов на пост председателя Совета и руководителя фракции для Президиума регионального политического совета партии.

«Это важный шаг для укрепления работы депутатов и дальнейшего развития. Спасибо всем за активное участие в жизни партии и слаженную работу. Впереди у нас много задач, которые мы будем решать на благо Солнечногорска», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В результате голосования, проходившего с 6 по 8 сентября, в Совет депутатов округа были избраны 25 человек: шесть из них прошли по партийным спискам «Единой России», а остальные - по одному от других парламентских партий. Также 12 депутатов были избраны по одномандатным округам от «Единой России», а двое стали самовыдвиженцами. В округе работали 85 участковых избирательных комиссий и 455 наблюдателей.

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