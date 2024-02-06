Выставки уникальных керосиновых ламп и минералов откроют в усадьбе Боблово в Клину 7 февраля

Выставки «Минералы. Формула гармонии» и «Мир керосиновых ламп» откроют в усадьбе Боблово, их посвятят 190-летию русского ученого.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, Менделеев приспосабливал и переделывал керосиновые лампы, чтобы добиться лучшего горения масел, а в 1882–1883 годах он организовал конкурс, где свои творения представили изобретатели из разных стран. Редкие экземпляры таких ламп можно будет увидеть в музее до 1 марта.

Дмитрий Менделеев также увлекался минералами. Их смогут увидеть гости второй выставки, которая будет открыла до 31 декабря.

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