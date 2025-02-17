Выставки, концерты и мастер-классы пройдут 23 февраля в парках Подольска

В парке имени Виктора Талалихина пройдет выставка оружия и военной техники. С 12:00 здесь также будут проходить мастер-классы, в том числе по сборке и разборке автомата. Кроме того, все желающие смогут создать открытку для солдата. Будет организована тематическая фотозона «Мой защитник», где каждый сможет запечатлеть памятные моменты.

Кроме того, в парке будет работать ярмарка и самоварная станция. В рамках праздника состоится концертная программа «Во славу Отечества». Также все желающие смогут покататься на лошадях и пони.

В это же время в Детском парке культуры и отдыха в Климовске, начиная с 12:00, пройдет спортивно-патриотическая игра «Зарница». Посетителей парка ждет концертная программа «Во славу Отечества», а также мастер-класс «Открытка для любимого защитника». Также будет организована выставка «Защитник Отечества», где каждый сможет увидеть уникальные экспонаты. На ярмарке местных мастериц можно будет приобрести изделия ручной работы.

Вход на все мероприятия бесплатный для всех желающих. Возрастное ограничение 0+.