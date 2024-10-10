Выставки и мастер-классы организовали для детей в библиотеке в Лобне

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья из семейного центра «Дмитровский» сотрудники учреждения провели интерактивную программу «Осень золотая». Малыши поучаствовали в мастер-классе, где научились изготавливать поделки из различных природных материалов, а также узнали много интересного об этом красивом времени года.

Школьники посетили занятие в студии «Молодой журналист», где смогли познакомиться с особенностями этой профессии. Ребят научили различать криминальную и репортажную хроники и правильно брать интервью.

Программу «Азбука здоровья» провели в детской библиотеке. Участники мероприятия осмотрели книжно-иллюстрированную выставку «Здоровье - твое богатство», где были представлены произведения с полезными советами. Для юных лобненцев также устроили викторину по здоровому образу жизни и помогли им изготовить тренажер для развития дыхания.

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