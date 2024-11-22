Выставки и лекции проведут на фестивале современного искусства в Зарайске

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, «Цехъ» станет центральной точкой фестиваля и символом перезагрузки Зарайска. Там создали площадку для интерактивных инсталляций, выставок и культурных программ. Там также открыли кафе с гастрономическими брендами региона.

В Доме писателя, революционера-народника и журналиста Григория Мачтета открыли выставку живописи. Там разместили 250 работ 50 художников. Для гостей также проведут мастер-классы и лекции. Там также будет работать библиотека для буккроссинга.

«Дом Мачтета стал наиболее популярным местом первого фестиваля современного искусства „Между прошлым и будущим“, который прошел в Зарайске год назад. Тогда эту локацию посетило более пяти тысяч человек», - добавили в министерстве.

С 23 ноября в Зарайске начнется масштабная творческая и просветительская программа. Для посетителей проведут мастер-классы от художников, лекции от искусствоведов и многое другое.

Узнать больше о фестивале можно по ссылке.