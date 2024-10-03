Выставки фотографий и картин об истории города открыли в музее в Серпухове

В цикл вошли две выставки «15 артефактов. 15 историй» и картины из коллекции Серпуховского музея - «Серпухов-685!», а также зал сменяемых фотовыставок «Серпухов в фотографиях» и работы участников фотоконкурса «Город в объективе: районы-кварталы».

Посетители смогут не только оценить картины и фотографии, но и познакомиться с предметами культурного наследия, старинными артефактами и произведениями церковного искусства. Каждая экспозиция является особенной и интересной. Цикл будет открыт до 17 ноября.

Сергей Никитенко рассказал, что проекты музея неизменно вызывают интерес у гостей Серпухова. К декабрю учреждение готовит новый сюрприз - мультимедийную программу «Фабрика Авангарда». «Это еще один повод для гордости», - отметил глава муниципалитета.

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