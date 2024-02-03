Выставка «Зимние забавы» пройдет в Серпухове до 10 марта

Дети попытались передать в своих работах радостную атмосферу зимних дней. Ознакомиться с их творчеством можно до 10 марта. В здании музея есть научная библиотека и кафе.

Кроме того, в музее представлены три основные экспозиции. В разделе западноевропейского искусства выставлена живопись 16-19 веков, а в залах русского искусства можно увидеть работы Шишкина, Левитана, Айвазовского и Поленова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

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