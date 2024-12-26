Выставка живописи на тему русского Севера продлится в Лобне до 19 января

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Автор работ, живописец Николай Желтушко, известен такими произведениями, как «День Победы», «Смолокуры» и «Босиком по земле». Одним из ярких элементов его работ, по мнению посетителей, стало северное небо. Оно завораживает зрителя своими сложными краскам и глубиной.

Экспозицию можно посмотреть до 19 января в Художественной галерее имени Владимира Коробкова городского округа Лобня. Она расположена адресу: улица Ленина, дом № 16.

Напомним, галерею в Лобне открыли 29 октября 2004 года. Ее основал заслуженный художник Российской Федерации, автор геральдических символов города Владимир Коробков. В 2021 году галерее присвоили его имя.