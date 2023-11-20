20 ноября 2023, 19:59

Выставка-ярмарка «Моя карьера» прошла в Мытищах

Комитет лесного хозяйства МО
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Лесные специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГКУ МО «Мособллес» приняли участие в мероприятии «Моя карьера» Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана. Они встретились со студентами и рассказали им об основных направлениях работы подмосковных лесных учреждений.

Также участники выставки-ярмарки «Моя карьера» обсудили со специалистами условия прохождения производственной практики и стажировки, а также получили предложения по имеющимся вакансиям. Кроме того, им рассказали о возможности трудоустройства в лесное хозяйство Московской области.

Отметим, что с 2023 года между Комитетом лесного хозяйства Московской области и Мытищинским филиалом МГТУ имени Н. Э. Баумана действует соглашение о партнерстве. Оно помогает студентам пройти практику и в дальнейшем устроиться на работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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Мытищи Студенты
20 ноября 2023, 19:57
Волонтеры Звенигорода изготовили маскировочные сети и носилки для бойцов СВО
Телеканал «360»
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Маскировочные сети и носилки для бойцов специальной военной операции продолжают изготавливать волонтеры из Звенигорода. Женщины после работы или в выходные находят время, чтобы сделать все самое необходимое для нужд военослужащих.

Камуфляжные сети делают добрые, сильные женские руки. На небольшой камуфляж уходит около четырех часов. Женщины после работы или в выходные находят время, чтобы сплести маскировочную сеть, сделать носилки, аптечку или сшить эвакуационные стропы для нужд бойцов. Их работа - это невидимый фронт. Волонтеры фонда «Золотые руки ангела» делают все абсолютно бесплатно.

«Начали мы ровно год назад заниматься этим благим делом. На самом деле - это не сложно. Мы даже получаем от этого удовольствие. Потому что мы понимаем, что каждое наше изделие оно настолько нужно, что кому-то спасет жизнь и поэтому мы вкладываем сюда душу», - поделилась волонтер Наталья Будникова.

Многие волонтеры фонда «Золотые руки ангела» работают дома. Андрей Щербаков тот, кому удалось всех объединить и выстроить слаженную работу волонтеров, рассказал о работе организации в Звенигороде.

«Познакомился с девочками из Кубинки, которые занимались отшивом носилок, а потом понял, что в Звенигороде тоже можно сделать такое подразделение. Начиналось все с небольших носилок, начали собирать их при Храме, потом добавились стропы, аптечки. Сами все это делаем и сами все это возим туда», - куратор отделения фонда «Золотые руки ангела» Андрей Щербаков.

Все технологии, по которым создаются носилки, аптечки, а также маскировочные сети прошли доработку. Их неоднократно тестировали на полигонах, а перед отправкой в зону СВО их проверяют специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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Одинцово
20 ноября 2023, 18:53
Студенты института имени Пирогова навестили юных пациентов МОДКТОБ
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Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница сотрудничает со многими волонтерскими центрами и всегда готова поддержать любые волонтерские начинания. Так, студенты, медики и волонтеры института имени Пирогова навестили маленьких пациентов областной травматолого-ортопедической больницы.

«Многие студенты-медики становятся волонтерами в больницах, где они могут оказывать профессиональную помощь, а также проявлять заботу и внимание к маленьким пациентам. Студенты-медики организовывают различные мероприятия для детей, такие как игры, конкурсы, викторины и даже театральные представления», - прокомментировал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, такие виды активности помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в Подмосковье. По его словам, медицинские центры привлекли свыше двух тысяч новых медработников в этом году.

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Дети Здравоохранение Больницы Волонтеры
20 ноября 2023, 18:52
Красногорский филиал Музея Победы подготовил бесплатную программу ко Дню матери
Пресс-служба Красногорского филиала Музея Победы
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Красногорский филиал Музея Победы организует бесплатный вход 26 ноября в честь Дня матери для женщин и детей. Также для посетителей предложат тематическую просветительскую программу.

Представители Музея Победы пригласили всех желающих присоединиться к экскурсиям и программам, во время которых специалисты Красногорского филиала музея расскажут о подвигах матерей, их самоотверженности и преданности Родине.

Для женщин с детьми организуют бесплатную обзорную экскурсию «Великая Отечественная война. Причины. Герои. Итоги». Ведущие расскажут об уникальной экспозиции музея, расположенного в мемориальном здании, где в период 1943–1947 годов располагалась Центральная антифашистская школа.

Организаторы программы уделят особое внимание роли матерей во время войны. Посетители услышат об одном из знаковых символов начала Великой Отечественной войны - знаменитом плакате Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!».

Также им расскажут историю сталинградской медсестры Гули Королевой - матери двухлетнего сына, ушедшей на фронт, а также историю Натальи Магнитовой-Радуцкой, работавшей врачом в лагере для иностранных военнопленных № 27 в Красногорске и потерявшей всю семью во время войны.

Кроме того, Красногорский филиал Музея Победы проведет программу «Посвящение матери». Участники узнают, как возник этот праздник, и услышат трогательные и героические истории известных российских матерей. Гости программы смогут отследить эволюцию образа матери в искусстве.

Посетители также смогут ознакомиться с выставкой «Комсомол. Путь отваги и доблести», посвященной 105-летию со дня основания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), самой крупной советской молодежной организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. При помощи портала можно составить маршрут выходного дня и даже забронировать номер в отеле.

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Красногорск Музеи
20 ноября 2023, 18:46
Подмосковный центр ИКТ наградили за помощь в развитии предпринимательства
Источник фото: ГКУ МО „МОЦ ИКТ“
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Представителей подведомственного Мингосуправления Московской области центра информационно-коммуникационных технологий наградили за реализацию проектов, направленных на поддержку предпринимателей. Центр активно участвует в проекте «Цифровые технологии Подмосковья».

«В Московской области ведется активная работа по оказанию поддержки высокотехнологичным компаниям и созданию механизмов эффективного диалога бизнеса и государства. Мы очень рады награде и считаем это высокой оценкой нашего вклада в устойчивое развитие IT-отрасли», - прокомментировал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Проект «Цифровые технологии Подмосковья» направлен на обеспечение информационно-технологической независимости, а также развитие цифрового суверенитета государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в цифру еще 30 госуслуг.

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Поддержка предпринимателей в Московской области

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