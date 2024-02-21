21 февраля 2024, 18:42

Выставка высокотехнологичного оборудования прошла на Дне инноваций в Котельниках

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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День инноваций прошел в Центре молодежного инновационного творчества в Котельниках. Мероприятие стало отличной площадкой для обмена опытом и знаниями представителей бизнеса в области современных технологий.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, участниками Дня инноваций стали представители бизнеса, деятельность которых напрямую связана с технологиями.

Предприниматели оценили возможности 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерных и фрезеровочных станков с ЧПУ, современных компьютеров и прочих инновационных новинок. Также специалисты ЦМИТ продемонстрировали мини-дроны, которые используются для проведения занятий по пилотированию БПЛА с помощью технологии виртуальной реальности.

Участники мероприятия выразили коллективное мнение, что представленное на Дне инноваций оборудование можно использовать для создания продуктов и услуг, которыми смогут воспользоваться предприниматели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Бизнес Котельники
21 февраля 2024, 18:58
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 21 февраля
Unsplash
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 21 февраля. В региональном Минтрансе уточнили, что основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Володарском и Рязанском шоссе.

Помимо этого, движение затруднено на Варшавском, Калужском, Киевском, Щелковском и Ярославском шоссе, а также на трассе ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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Пробки Дороги
21 февраля 2024, 18:43
Росавтодор пересмотрит планировку дублера Щелковского шоссе по просьбе главы Балашихи
Unsplash
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Глава Балашихи Сергей Юров провел встречу с жителями округа, на которой подняли вопрос строительства дублера Щелковского шоссе. Росавтодор опубликовал проект планировки транспортного объекта в начале года. На данный момент такое решение не устраивает население, и Юров поблагодарил активных жителей, которые встали на защиту города.

В начале текущей недели глава округа написал письмо в Росавтодор с просьбой пересмотреть проект планировки, учитывая мнение администрации и жителей Балашихи. Юров подчеркнул, что ответ от дорожного агентства уже пришел.

«В этом ответе написано, что рассмотрение вопроса реализации дублера по представленному проекту остановлено. В программу, утвержденную Росавтодором на ближайшие пять лет, никаких работ по строительству дублера не включено», - подчеркнул Юров.

По словам главы округа, федеральное дорожное агентство отменит те решения, которые были приняты ранее, в том числе, пересмотрит утвержденную планировку дублера.

«Эта ситуация требует времени. Ее нельзя сделать за день или за два. Мы будем этим заниматься, в том числе документы будут отменены», - заключил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

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Дороги Балашиха
21 февраля 2024, 18:23
Новые флюорографы установят в больницах Подмосковья в этом году
Пресс-служба Минздрава МО
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Новое оборудование продолжают закупать для медучреждения Московской области. Так, в этом году в больницах установят еще 16 флюорографов.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, цифровые аппараты устанавливают взамен старых аналоговых.

«Преимущества цифровой медтехники при диагностике органов грудной клетки - это максимально точное и четкое изображение и минимальная лучевая нагрузка. Всего на закупку двух флюорографов и ремонт кабинетов было направлено более 24 миллионов рублей», - подчеркнула она.

Отмечается, что с помощью нового оборудования медики смогут проводить около 50 исследований в сутки.

Напомним, что жители Подмосковья могут самостоятельно записаться на обследование. Это можно сделать по телефону 122, на портале госуслуг или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Поликлиники
21 февраля 2024, 18:15
Полицейские Лобни проконтролировали работу общественного транспорта и соблюдение правил парковки
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая главы городского округа Лобня Анна Кротова сообщила о проведении рейдов на территории пристанционной площади. Управление регионального административно-транспортного контроля усилило наблюдение за общественным транспортом.

«Пока мы разрабатываем проект организации дорожного движения пристанционной площади и близлежащих дворов, попросили ГИБДД и Управление регионального административно-транспортного контроля усилить мониторинг ситуации на станции», - сообщила временно исполняющая главы городского округа Лобня Анна Кротова в своем Telegram-канале.

По итогам рейда сотрудники полиции составили 15 административных дел. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Три технических средства изъяли на спецстоянку.

За нарушение правил проезда и провоза пассажиров граждане могут быть оштрафованы.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Штрафы Лобня ГИБДД

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