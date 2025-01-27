Выставка «Вечный капитал Анны Мараевой» открылась в Серпухове

Коллекция мецената, собирательницы старинных книг и икон, видного деятеля старообрядчества Анны Мараевой легла в основу выставки Серпуховского историко-художественного музея. Семья Мараевых всегда активно участвовала в делах благотворительных учреждений и жертвовала значительные суммы на благоустройство.

На юбилей в старинный дом, в котором теперь располагается музей, приехали потомки Анны Мараевой. Часть экспонатов новой выставки передала музею праправнучка купчихи Ольга Авакова.

Уникальная выставка состоит из пяти тематических разделов: «Во главе семейного дела», «Дом и семья», «Памятники древнерусского искусства», «Собрание народного искусства» и «Из коллекции А. В. Мараевой, ранее принадлежали Ю. В. Мерлину». Среди экспонатов - живопись, фотографии, документы, иконы и многое другое. Почти все они не представлены в постоянной экспозиции музея и редко выставляются. Экспозиция будет работать до 11 января 2026 года.