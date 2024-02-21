Выставка в честь 95-летия академика Маргариты Трапезниковой открылась в МОНИКИ им. Владимирского

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Уникальная выставка приурочена к 95-летию академика и рассказывает о жизни и работе в урологической клинике Института, руководителем которого она являлась 40 лет.

За время своей работы она объединила урологов Московской области в филиал Российского общества урологов и основала кафедру урологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

По словам старшего научного сотрудника отделения урологии, доцента кафедры урологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталии Бычковой, Маргарита Трапезникова внесла неоценимый вклад в развитие урологии.

«Мы гордимся и бережем ее наследие и, конечно, стремимся продолжать все начинания Маргариты Федоровны», - рассказала Бычкова.

Академик Трапезникова внесла большой вклад в развитие онкоурологии, диагностики и лечения врожденных аномалий мочевой системы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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