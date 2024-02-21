21 февраля 2024, 23:37

Выставка в честь 95-летия академика Маргариты Трапезниковой открылась в МОНИКИ им. Владимирского

МОНИКИ им. Владимирского
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Выставка, посвященная наследию выдающегося уролога, заслуженного деятеля науки России Маргариты Трапезниковой открылась в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. В экспозиции представлены правительственные награды, архивные документы, памятные дипломы и зарубежные награды, связанные с историей урологической клиники и Института.

Уникальная выставка приурочена к 95-летию академика и рассказывает о жизни и работе в урологической клинике Института, руководителем которого она являлась 40 лет.

За время своей работы она объединила урологов Московской области в филиал Российского общества урологов и основала кафедру урологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

По словам старшего научного сотрудника отделения урологии, доцента кафедры урологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталии Бычковой, Маргарита Трапезникова внесла неоценимый вклад в развитие урологии.

«Мы гордимся и бережем ее наследие и, конечно, стремимся продолжать все начинания Маргариты Федоровны», - рассказала Бычкова.

Академик Трапезникова внесла большой вклад в развитие онкоурологии, диагностики и лечения врожденных аномалий мочевой системы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Выставки Врачи
21 февраля 2024, 23:22
Подмосковные росгвардейцы собрали гуманитарную помощь для отправки в зону СВО
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Росгвардейцы Раменского городского округа вместе с кадетами подшефной школы № 21 собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Узнав о сборе, ребята с радостью присоединились к акции.

Акция прошла преддверии Дня защитника Отечества.

Вместе с сотрудниками Рогвардии ученики гвардейского класса упаковали печенье, конфеты, сухие напитки и многое другое для военнослужащих. Гуманитарный груз в ближайшее время доставят в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия Раменское
21 февраля 2024, 23:13
Участниками ярмарки вакансий в Долгопрудном стали 45 предприятий
Михаил Раскин
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Масштабная ярмарка вакансий прошла в ДК «Вперед» в Долгопрудном. Свои предложения о работе представили множество предприятий, среди них и „Московский камнеобрабатывающий комбинат“, который из-за расширения производства ищет работников.

По словам сотрудника отдела кадров МКК Марины Музафаровой, на предприятии сегодня работает порядка 110 человек, однако есть нехватка кадров - требуется еще 30.

«Сейчас не только у нас, но и в России в целом есть большой запрос на рабочие специальности. Мы разрабатываем программы сотрудничества с колледжами, чтобы учащиеся могли проходить практику у нас. В том числе и с Физтех-колледжем Долгопрудного. Предлагаем обучение новым сотрудникам», - рассказала Музафарова.

Свои вакансии представили 45 компаний города. Это и старейшие предприятия - ДНПП, ДКБА, МКК, НИОПИК, и компании, которые начали свою деятельность недавно.

Всего, по данным администрации Долгопрудного, в городе есть 900 незанятых вакансий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Долгопрудный
21 февраля 2024, 22:40
Ветераны СВО из Подмосковья сразятся за Кубок защитников Отечества в Калуге
ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта»
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Сборная ветеранов СВО Московской области выступит в Калуге на соревнованиях за «Кубок защитников Отечества» среди сборных ЦФО и СЗФО. В турнире примут участие около 200 параатлетов, из них 10 из Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московский области, соревнования пройдут в шести дисциплинах: волейболе сидя, армрестлинге, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе и пауэрлифтинге.

Подмосковную команду к соревнованиям, которые пройдут с 21 по 24 февраля, подготовили тренеры сборной Московской области, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр.

Организовали турнир Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и Правительство Калужской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Ветераны
21 февраля 2024, 22:18
Автобусный маршрут №31К запустили в Ленинском округе
Виктория Селиванова
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Встреча представителей администрации с жителями по вопросам работы нового автобусного маршрута прошла в Ленинском округе. Горожане задали множество вопросов и высказали свои предложения и замечания.

В округе запустили новый автобусный маршрут № 31К «Миниполис Дивное - Березовая Роща», сделав перемещения жителей более удобными.

На встрече по просьбам горожан особое внимание уделили пересмотру расписания маршрута. Жители попросили изменить расписание для остановки «Ермолино» в связи с растущим пассажиропотоком.

Начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов пообещал, что в ближайшее время расписание с учетом требований пассажиров пересмотрят, а на на маршруте скоро заработают валидаторы для удобства оплаты проезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Ленинский округ

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