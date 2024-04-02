02 апреля 2024, 19:54

Выставка в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гарина открылась в Королеве

Администрация городского округа Королев
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Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина, открылась в музее предприятия наукограда РКК «Энергия» имени С. П. Королева. В экспозиции представлены 80 уникальных фотографий из фондов московского Мемориального музея космонавтики.

Как сообщили в администрации городского округа Королев, первыми посетили выставку летчики-космонавты, Герои России Юрий Усачев и Константин Козеев, а также сотрудники корпорации.

Научный сотрудник Мемориального музея космонавтики Михаил Свиясов рассказал, что представленные на выставки фотографии сделали после знаменитого полета, когда Юрий Гагарин в составе правительственной делегации посетил 30 стран.

Также посетители смогут увидеть уникальную фотографию настоящего спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года совершил первый в истории пилотируемый космический полет.

Посетить выставку можно по предварительной записи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Музеи Королев Юрий Гагарин
02 апреля 2024, 20:49
Дополнительные 18 автобусов выведут на маршруты в Звенигороде в июле
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Глава Одинцовского городского округа Михаил Пайсов провел встречу с жителями звенигородского микрорайона Поречье. Главной темой обсуждения стала нехватка автобусов.

Горожане рассказали, что жителям отдаленных микрорайонов очень сложно добираться в центр города и обратно.

По словам председателя общественной палаты округа Марианны Кристалинской, в Звенигороде есть потребность в автобусах среднего класса и нет площадок для разворота больших автобусов.

«Автопарк Звенигорода в ближайшие месяцы пополнится, и мы надеемся, что жители города смогут беспрепятственно добираться в любой микрорайон», - рассказала Кристалинская.

В июле 2024 года на городские маршруты в Звенигороде выйдет 18 новых автобусов. Салоны оборудованы удобными сиденьями, а также местами для людей с ограниченными возможностями Марианна Кристалинская отметила, что обращение жителей Звенигорода взяли на контроль, и она лично готова встретиться с руководителем компании «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Водители
02 апреля 2024, 20:34
Химки возглавили российский рейтинг уровня качества городской среды
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химки заняли лидирующую позицию в категории крупных городов России по индексу качества городской среды, обойдя другие города с населением от 100 тысяч до одного миллиона человек. Это стало возможным благодаря масштабной работе по благоустройству, строительству и реконструкции социально значимых объектов.

В результате оценки, которая учитывала состояние жилья, инфраструктуры, улиц, парков, набережных и других общественных пространств, Химки набрали 251 балл, выйдя на первое место в своей категории. Оценка проводилась на основании 36 индикаторов, охватывающих широкий спектр аспектов городской жизни.

«Мы ежегодно реализуем в городе сотни проектов, чтобы сделать жизнь химчан комфортнее. Благоустраиваем парки, скверы, дворы и общественные пространства. Строим и модернизируем объекты здравоохранения, спорта и образования. Ремонтируем дороги, открываем новые развязки», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

За последние 10 лет в Химках была проведена значительная работа: открыто 16 новых поликлиник, 15 школ, 37 детских садов и 9 палисадников. Эти меры позволили значительно сократить очередь в детские сады по всему городу.

Рейтинг качества городской среды составляется Минстроем России ежегодно на основании данных от регионов, а также информации от МВД России, Минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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Химки Рейтинги
02 апреля 2024, 20:12
Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье
Пресс-служба министерства образования Московской области
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Запись по месту регистрации в первые классы в Подмосковье продлится с 1 апреля по 30 июня. В этот период родители смогут воспользоваться льготами при зачислении.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, право на зачисление в первую волну также имеют те дети, у которых в желаемой школе уже учатся старшие братья или сестры.

«Мы закончили бесшовный перевод дошкольников из детского сада в школы образовательных комплексов. Заявления родители подают очень активно, на данный момент их число превысило 20 тысяч», - рассказала Каклюгина.

Записать ребенка в школу можно через госуслуги Московской области. Оригиналы документов приносить в школу не нужно, все данные проверят удаленно, а заявления на зачисление в школу не по месту регистрации можно подать до 6 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Более 20 тысяч заявлений в первые классы подали родители в Подмосковье

Льготы Дети Школы
02 апреля 2024, 19:57
Все парки в Химках полностью приведут в порядок к 1 мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках к 1 мая все семь парков, пять больших скверов и один лесопарк подготовят к летнему сезону и приведут в порядок после зимы. Работу уже стартовали в рамках ежегодного месяца чистоты и благоустройства.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход парка Толстого, где в настоящее время идут работы по подготовке зеленых зон к предстоящему летнему сезону. Специалисты «Объединенного городского хозяйства» активно занимаются уборкой территории: удаляют снег, очищают газоны от мусора, листвы и сухих веток.

В парке Толстого также запланирована генеральная уборка детских и спортивных площадок, а также пляжной зоны. Кроме того, будет подготовлен к запуску центральный фонтан парка.

Параллельно с подготовкой к летнему сезону, в парке Толстого продолжается масштабная реконструкция. В прошлом году благоустроили 12 гектаров территории: обновили дорожно-тропиночную сеть, создали велодорожки и новые игровые площадки, а также открыли колесо обозрения высотой 50 метров.

В этом году планируется обновление пляжной зоны, смотровой площадки, открытие павильонов для мастер-классов и модернизация освещения. Также будут созданы новые площадки для активного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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Благоустройство Химки Парки

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